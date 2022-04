Quita Subsidio a Gasolinas en la Zona Fronteriza con EEUU

* Informa la SHCP.

A partir de este sábado y hasta el próximo viernes 8 de abril, los consumidores de gasolinas en la frontera norte del país se quedarán sin subsidio.

La secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) que el estímulo fiscal que otorga por medio del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), en la franja fronteriza será de cero pesos.

Es decir que la cuota del impuesto que pagan por cargar gasolinas, correrá a cuenta de los automovilistas.

Incluye a consumidores de varios municipios de seis estados norteños que se encuentran dentro de la franja fronteriza de 20 kilómetros y del territorio comprendido entre las líneas paralelas de más de 20 y hasta 45 kilómetros a la línea divisoria internacional con los Estados Unidos de América.

En las siguientes localidades de estas entidades federativas, los consumidores no tendrán subsidio esta semana:

Los de Baja California en Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y Mexicali.

En Sonora, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, General Plutarco Elías Calles, Nogales, Sáric, Agua Prieta, Santa Cruz, Cananea, Naco y Altar.

En Chihuahua Janos, Manuel Benavides, Manuel Ojinaga, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe y Coyame del Sotol.

En Coahuila los de Piedras Negras, Nava, Hidalgo, Ocampo, Acuña, Jiménez y Guerrero. Nuevo León.- Anáhuac.

Y en Tamaulipas no tendrán estímulo fiscal los automovilistas de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Valle Hermoso, Reynosa, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Río Bravo, Matamoros y Miguel Alemán.

Hay escasez

Sí bien la SHCP no explicó la razón por la cual suspendió el estímulo fiscal a los consumidores de gasolinas en la zona fronteriza del norte, mencionó que debido a que en Estados Unidos el costo de los combustibles es más alto en comparación con la que se vende en nuestro territorio, los ciudadanos norteamericanos están cruzando la frontera para abastecerse en México.

Incluso, destacó que aún con la actualización temporal de los estímulos a las gasolinas en las fronteras, en promedio, los precios en México continúan siendo más bajos que en Estados Unidos.

Además del incremento en la demanda de gasolinas, enfatizó que se están reportando problemas en el abasto.

Esto a consecuencia de que los importadores han dejado de adquirirlas, por lo que la alternativa de las estaciones de servicio de la región es comprar el producto de Pemex, lo cual ha impuesto retos en el abasto.

Explicó que la situación prevaleciente en la región fronteriza se debe a un desbalance entre oferta y demanda, derivado de los altos costos de los combustibles en el mundo y los precios más bajos de México respecto a los de Estados Unidos.

Afirmó que la escasez de gasolinas que se ha reportado en algunos lugares de la zona fronteriza de México con Estados Unidos, deriva de un incremento de estos combustibles en la región. Sun