INE Rechaza Medidas Contra Ebrard por Supuestos Actos de Precampaña

* No Encontró Evidencia al Respecto.

Ciudad de México; 14 de Noviembre.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó implementar medidas cautelares contra el canciller Marcelo Ebrard por supuestos actos de precampaña y uso indebido de recursos.

En una primera queja, se acusó al canciller de cometer actos de precampaña y campaña anticipada, promoción personalizada y violación al principio de imparcialidad.

El denunciante señaló que el Canciller asistió a un evento en Jalisco en el que emitió expresiones proselitistas.

En tanto, denunció la existencia de un posicionamiento anticipado del Secretario.

«El proyecto propone la improcedencia, toda vez que no se actualizan los elementos de urgencia, imperiosa necesidad o peligro en la demora para su dictado, tal como se ha establecido en precedentes de esta comisión y confirmado por el Tribunal Electoral», expone.

Además, la Comisión consideró que no hubo un acto ilegal en el evento mencionado.

En la segunda queja, Marcelo Ebrard y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López fueron denunciados por un evento realizado en dicho municipio, en el que se entregaron apoyos a personas damnificadas.

De acuerdo con la denuncia, la alcaldesa resaltó indebidamente la imagen del titular de la SRE porque emitió comentarios positivos de su persona.

«El proyecto propone la improcedencia de la medida cautelar, porque si bien hay ciertas expresiones que pudieran considerarse favorecedoras, desde una perspectiva preliminar se trata de un mensaje de agradecimiento, aunado a que no se advierte el uso de frases que lo vinculen con alguna candidatura o proceso electoral», apuntó. Sun