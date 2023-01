Infonavit Reabrirá Programa Para Convertir Créditos de Salarios Mínimos a Pesos

* A Partir del 10 de Febrero.

Ciudad de México; 26 de Enero.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) reabrirá el próximo 10 de febrero la ventanilla de atención a quienes quieran convertir sus créditos en salarios mínimos a Pesos y que no pudieron hacerlo en 2022, con descuentos de hasta el 20 por ciento en el saldo a pagar o la reducción del tiempo para finiquitar.

Rogerio Castro, secretario general y jurídico del Infonavit, informó en entrevista que para la institución este programa es una prioridad, ya que permite al trabajador finiquitar su crédito, que por estar tasado en salarios mínimos, prácticamente se convierte en impagable.

Explicó que la alternativa de convertir un crédito a pesos permite que no vuelva a subir o a encarecerse, como sí sucede con los créditos establecidos en salarios mínimos, porque cada año se actualizan de acuerdo con la inflación.

El funcionario destacó que unos de los beneficios de esta conversión, es que al trabajador se le proporciona una tabla de amortización, es decir, una guía de los pagos congelados que tiene que cubrir cada mes.

«Nosotros estamos ofreciendo un nuevo crédito con una tasa de interés mucho más baja del 1.9 al 10.4 por ciento, el pago se va directo a capital. Si tienes relación laboral tu cinco por ciento hoy se va directo al capital y lo pagas en menos tiempo. Antes, ese cinco por ciento se iba a una sola bolsa que iba a intereses, comisiones y una serie de cuestiones, por eso nunca bajaba el crédito.

«Incluso hay trabajadores que han recibido descuentos por ese cambio a pesos, que pueden ser descuentos del tiempo que te falta por pagar, casos por ejemplo que se convierten a pesos que les faltaba siete años por pagar, si se convierten les faltan solo cuatro años. Casos que reciben descuentos hasta del 20 por ciento de su saldo o casos por ejemplo, donde debían en años anteriores, eran omisos, ahora se les borran los omisos».

Detallo que actualmente hay 2.6 millones de créditos otorgados por el Infonavit, que están en salarios mínimos y pueden convertirse a Pesos.

Rogerio Castro aclaró que 1.9 millones de créditos que están en cartera vencida, bursatilizados o cofinanciados por algún banco, no entran en este programa. Sun