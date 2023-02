Consejos Para Evitar Fraudes con Paquetes Vacacionales

* Recomendados por PROFECO.

Ciudad de México; 6 de Febrero.- Si desde ahora estás preparando tus vacaciones ya sea para Semana Santa, el próximo verano o en algún momento del año, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) te da 10 consejos para evitar que seas víctima de proveedores fraudulentos.

Sobre todo porque con el mayor uso de internet los fraudes aumentan, porque los supuestos proveedores ofrecen descuentos de 50%, paquetes con costos irreales a destinos populares, entre otros ganchos que se usan para engañar. Con el problema de que muchos de estos fraudes están ligados a redes sociales y a personas que solamente se pueden contactar por Whatsapp y bloquearán a los clientes y no les volverán a contestar, una vez que se hagan los pagos.

En la Revista del Consumidor de febrero la Profeco dio a conocer 10 sugerencias para evitar fraudes cibernéticos:

1.- Siempre compra o reserva en plataformas formales y nunca en redes sociales.

2.- Revisa que sea verdaderamente el sitio oficial o vigilado del proveedor, porque hay quienes pueden suplantar una página de un proveedor legítimo, así que asegúrate que comience con https://www y que en la barra del navegador se vea un candado de seguridad.

3.- Busca los medios de contacto del proveedor, es decir, teléfono, correo electrónico, domicilio físico, un párrafo para recibir aclaraciones y que no solamente te ofrezcan como contacto redes sociales o Whatsapp, porque con esas aplicaciones te pueden bloquear o no responder.

4.-Antes de pagar debes comprobar que el proveedor cuenta con instalaciones físicas para atender a sus clientes, porque muchas agencias irregulares solamente ofrecen atención por internet.

5.- Ten cuidado con paquetes a lugares paradisíacos, en otras palabras, los bajos precios, planes de pago de ensueño, descuentos u opciones de cambio, cancelación gratis u otros atractivos pueden ser «ganchos» de agencias fantasma que para hacerte caer ofrecen costos irreales.

6.- Verifica que la agencia esté inscrita en el Registro Nacional de Turismo o en la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje. Así que visita las páginas: https://www.gob.mx/sectur/articulos/registro-nacional-de.turismo-25058 o https://amav.org/

7.- Lee y consulta las reseñas y los comentarios de otras personas que ya usaron esos servicios, también revisa en redes sociales qué dicen de la agencia de viajes para evitar fraudes.

8.-Evita los depósitos a cuentas de personas físicas o a través de tiendas de conveniencia, porque «con esta forma de pago puedes resultar defraudado».

9.-Confirma tus reservaciones, es decir, llama a los hoteles y aerolíneas para verificar que realmente se hicieron las reservas.

10.-Antes de comprar verifica que el proveedor ofrezca la siguiente información: Nombre de la empresa, domicilio, que te exhiban la cantidad total a pagar, precios en moneda nacional, características del paquete o boleto que adquiriste, información sobre métodos de pago, términos y condiciones, aviso de privacidad, políticas de las empresas para devolver o cancelar compras y medidas de seguridad para proteger tus datos personales y bancarios. Sun