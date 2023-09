Manuel Velasco Reitera Apoyo a Claudia Sheinbaum

* Afirma que no Necesita Algún Cargo Para Hacerlo.

Ciudad de México; 17 de Septiembre.- Luego de los nombramientos en el equipo de la virtual candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, el senador con licencia del Partido Verde, Manuel Velasco, aseguró que no necesita un cargo específico para colaborar con ella.

En entrevista en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, Michoacán, en el arranque de la gira de la exmandataria capitalina por el país, el integrante del Partido Verde dijo que van a apoyarla sin condicionamientos.

«Nosotros vamos a apoyarla sin condicionamientos y siempre convencidos de que ella es la mejor candidata que representa el mejor proyecto para México y no necesitamos ningún cargo específico».

Agregó: «Yo le voy a ayudar recorriendo el país con la gente de mi partido y que necesitamos atender a todas y a todos y los ciudadanos que sí están en Morena y que no están en Morena».

EL UNIVERSAL publicó el pasado 14 de septiembre que Velasco dijo que está apoyando a Sheinbaum con convicción y que no le va a regatear nada, ya que está sin titubeos, sin chantajes, y convencido de que ella representa el mejor proyecto para México.

Sobre si va a participar en alguna encuesta que definirá cargos para la siguiente elección, Velasco Coello no lo descartó, pero que aún sigue definiendo.

«Eso posiblemente, pero se decidirá más adelante, pues ya en su momento tomaremos una definición», sin embargo, no quiso detallar el cargo que buscaría.

Cabe destacar que Adán Augusto fue nombrado Coordinador Político; Ricardo Monreal es Coordinador de Organización y Enlace Territorial, y Gerardo Fernández Noroña se designó como coordinador de vocerías y vínculo con organizaciones sociales y civiles. Sun