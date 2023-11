Asegura AMLO que se Hará lo Necesario Para Poner Nuevamente de Pie a Guerrero

*En Marcha el Plan de Reconstrucción.

Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se destinará el presupuesto necesario para poner de pie a la región que resultó afectada por el huracán Otis, categoría cinco.

En ese sentido, López Obrador destacó que las y los promotores se mantienen reportando las afectaciones en servicios y pérdidas en enseres domésticos, así como en las comunidades rurales, donde se registraron pérdidas de cultivos y de ganado.

Esta semana, el Gobierno de México presentó un plan de atención prioritaria que consta de 16 acciones concretas que se traducirán en apoyos económicos directos y entrega de alimentos a los damnificados y recursos para la reconstrucción de sus hogares.

En ese sentido, el Ejecutivo Federal informó que el Gobierno Federal invertirá 61 mil 313 millones de Pesos en la primera etapa de apoyo a Acapulco y otras zonas devastadas en Guerrero a causa del impacto del huracán Otis.

Mientras que las acciones para la atención de las zonas devastadas en la Costa Grande de Guerrero se enfocan en:

1) Apoyar con todo lo necesario a los familiares de quienes perdieron la vida por el huracán e intensificar la búsqueda de los desaparecidos.

2) Adelantar dos meses, el pago de todos los programas de Bienestar (pensión adultos mayores, a personas con discapacidad, becas, apoyo a productores, pescadores, jóvenes y otros).

3) La incorporación de 10 mil jóvenes más al programa de Jóvenes Construyendo Futuro, para realizar labores de limpieza, construcción, pintura y otras actividades con el equivalente a un salario mínimo.

4) Aumentar al doble el número de becas para estudiantes de nivel básico, por lo que en Acapulco pasarán de 45 mil a 90 mil becarios.

5) Seis meses de prórroga en el pago de Infonavit, Fovissste y del Seguro Social.

6) No se pagará el servicio de energía eléctrica de noviembre de 2023 a febrero de 2024.

7) Se entregará una canasta básica semanal de 24 productos alimenticios para 250 mil familias damnificadas durante tres meses.

8) A partir de esta semana se otorgarán a todos los hogares de Acapulco y Coyuca de Benítez 8 mil Pesos para limpieza y pintura; y a las viviendas afectadas desde 35 mil Pesos hasta 60 mil Pesos, según sus daños y con apego al censo que se está realizando.

9) A todas las familias damnificadas se les entregará un paquete de enseres domésticos: cama, estufa, refrigerador, ventilador y vajilla.

10) Se otorgarán 20 mil créditos a la palabra de 25 mil Pesos, sin intereses, pagaderos en tres años, con seis meses de gracia en beneficio de pequeños comerciantes, dueños de talleres, fondas y otros prestadores de servicios.

11) El Gobierno Federal destinará, del presupuesto público de este año, 10 mil millones de Pesos para el abastecimiento y mejoramiento de las líneas de distribución de agua, drenaje, arreglo de calles, alumbrado Público, hospitales, escuelas; se van a mejorar los dos aeropuertos y otros servicios.

12) No se cobrarán impuestos (IVA, ISR y otros) ni en Acapulco ni en Coyuca de Benítez desde octubre de este año hasta febrero de 2024.

13) Se establecerá en cada colonia de más de mil viviendas un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos en cada uno, “para garantizar la paz y la tranquilidad de todos los ciudadanos y evitar el robo de vivienda, establecimientos comerciales, en gasolineras, transporte de mercancías, distribución de gas, para lograr lo más pronto posible la normalidad y la convivencia pacífica en la vida pública”.

14) La Nacional Financiera otorgará créditos sin intereses para pequeñas y medianas empresas.

15) La Secretaría de Hacienda apoyará con el pago de la mitad de los intereses a quienes soliciten crédito. Esto va destinado a 377 hoteles de Acapulco.

16) La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes destinará 218 millones de Pesos de su presupuesto actual para rehabilitar la autopista Acapulco-Chilpancingo, así como la carretera federal, los dos libramientos que conectan Costa Grande y con la Costa Chica de Guerrero, puentes y otras obras viales.

Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Gobierno de la Cuarta Transformación no ocultará información sobre las cifras de decesos y personas desaparecidas.

“Vamos a estar informando diario porque esa es la mejor medida, desde luego, para tener tranquilos a familiares, a amigos que están preocupados porque no encuentran a las personas desaparecidas o no están localizados y hay que ir aclarando. (…) No somos iguales a los corruptos de antes”, concluyó. Sun