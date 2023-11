Marcelo Ebrard Dice No a MC; Rechaza Inscripción Rumbo a 2024

*A Pesar de Inivtación de Dante Delgado.

Ciudad de México; 12 de Noviembre.- El excanciller Marcelo Ebrard no participará en el proceso de Movimiento Ciudadano para registrar a las y los aspirantes a la candidatura de ese partido a la Presidencia de la República, que inició a las 10 horas de ayer domingo y concluyó a las 19 horas.

Así lo dio a conocer su equipo de prensa, tras la expectativa que generó su posible registro, luego de que el dirigente nacional de MC, Dante Delgado, le abrió la puerta.

Ayer en la mañana, la senadora Indira Kempis fue la primera en registrarse, se hizo presente descalza y acompañada de su perro, y aprovechó para denunciar presiones y amenazas dentro y fuera de su partido para que se bajara de la contienda.

Más tarde, a las 12 horas, fue el turno del gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García, quien llegó a inscribirse arropado por miembros de su familia, amigos, así como miembros destacados del partido naranja.

Hasta entonces, no se descartaba que Marcelo Ebrard hiciera acto de presencia, e incluso el dirigente, Dante Delgado, declaró que aún había tiempo, y que el también Exjefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México) sí cumplía con los requisitos.

«Está abierto el registro para todas las personas que cumpliendo requisitos puedan participar, y que en el caso específico de él (Marcelo Ebrard) los tiene. Dice la convocatoria que el plazo es hasta las 19:00 horas, y destacar que Movimiento Ciudadano es la única organización que tiene abiertas las candidaturas a ciudadanas y ciudadanos que han acreditado un trabajo anterior», detalló.

El equipo de Marcelo Ebrard oficializó que el Excanciller no se registró. Sun