Prenden Fuego a Instalaciones de Censida por Desabasto de Medicinas

Ciudad de México; 1 de diciembre.- Personas que viven con VIH, activistas y Organizaciones No Gubernamentales prendieron fuego a las instalaciones del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH (Censida) al acusar violencia institucional, desabasto de medicinas para tratar el padecimiento y la falta de diagnósticos.

«Queremos que nos expliquen y que les expliquen a todos por qué no hay respuesta al VIH en este país, por qué se ha vivido molestándonos, somos personas que vivimos con VIH y se la han pasado acosándonos este año», dijo el director de la ONG Vihve Libre a autoridades de la dependencia para solicitar diálogo con Alethse de la Torre, titular de Censida.

Los manifestantes reclamaron que, desde 2019, el Gobierno mexicano dejó de destinar recursos del presupuesto a la atención de personas con el padecimiento. Además, acusan que los pacientes con VIH sufren discriminación, criminalización y falta de atención de calidad en clínicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La agrupación intervino los muros del edificio con la consigna: «Censida no juegues con nuestras VIHdas» y otras denuncias que también adhirieron al inmueble en demanda de atención integral y de calidad para los pacientes de todo México.

Tras la lectura de un pronunciamiento, los manifestantes incendiaron un sofá para demandar la presencia de la titular. Sun