Destaca Presidente López Obrador que el Tren Maya Tendrá un Efecto Multiplicador

A días de inaugurar la primera etapa del Tren Maya (de Campeche a Cancún), el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la obra no sólo beneficiará al sureste del país, sino que se trata de un proyecto “de efecto multiplicador”.

Durante la mañanera de este lunes en Palacio Nacional, el general Óscar David Lozano Águila, director general de la empresa Tren Maya, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, detalló que “la experiencia” inicia este viernes 15 de diciembre, y el sábado 16 el proyecto ya estará abierto para el servicio a pasajeros.

López Obrador señaló por su parte: “Todo lo que significa esta obra, tiene un efecto multiplicador, tiene que ver con todo el país. Hay quienes piensan: ‘Es el sureste’; y sí, sí, es el sureste, que ya le tocaba.

“Pero pues los talleres de elaboración de estructuras de acero están en Jalisco; los fabricantes del concreto, están en Nuevo León; y los trenes se están haciendo en Hidalgo; y bueno, los trabajadores, técnicos, soldadores, ¿de dónde son los mejores? No me atrevo a eso, a decir, pero son muy buenos los del estado de México, son muy buenos los de Hidalgo, los de la mixteca de Oaxaca, de Puebla, todo México, todo México, ahí tenemos primer lugar mundial en la calidad de la mano de obra para la construcción”.

El jefe del Ejecutivo dijo que el primer tramo que se abrirá este viernes 15 de diciembre es de Campeche a Cancún, que abarca los Tramos 2, 3 y 4; en tanto que el 31 de este mes se ampliará la ruta para el Tramo 1, que alcanzará desde el punto del caribe en Quintana Roo hasta Palenque, Chiapas.

En tanto que los Tramos 5, 6 y 7, de Cancún a Escárcega, Chiapas, se inaugurará a finales de febrero del próximo año, “para cerrar completamente todo el circuito, los mil 554 kilómetros”.

Agregó: “este tramo 5, 6 y 7, que tiene que ver con Cancún, Tulum, Chetumal, antes pasando por Carrillo Puerto, también por Bacalar, Xpujil, Calakmul, Escárcega, este tramo pensamos inaugurarlo a finales de febrero”.

En esa obra, indicó, trabajan empresas como ICA, Mota-Engil, Grupo Indi, a la par con los ingenieros militares; además de la construcción de los trenes por parte de Alston.

“Sin trenes, aunque tengamos las vías, vamos a avanzando en los trenes, ya tenemos seis trenes allá y siguen fabricando los trenes en Ciudad Sahagún”.

En tanto, el general Lozano Águila reportó que en los Tramos 5, 6 y 7 ya presentan un avance relevante y estimó que esta etapa se inaugurará el 29 de febrero del próximo año, con lo que se cerrará todo el circuito y el proyecto estará completo en esa fecha. Boletín Oficial