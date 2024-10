Profeco Pide a Líneas de Autobús Respetar Descuentos Vacacionales

Ciudad de México, 13 de Diciembre.-Durante esta temporada navideña, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó a las empresas de transporte que deben de otorgar descuentos de temporada a estudiantes, profesores y adultos mayores.

El titular de la Profeco, David Aguilar, invitó a los consumidores a presentar sus quejas ante demoras en los horarios de salida, cancelaciones de vuelos o corridas, además de que dijo que se les debe permitir a los pasajeros llevar equipaje de mano de hasta 10 kilos con cualquier tarifa.

Durante el arranque del operativo de vacaciones decembrinas 2023, el Procurador dijo que atenderán las quejas de pasajeros de aerolíneas, autobuses y de vacacionistas contra los prestadores de servicios turísticos.

Alertó a los consumidores sobre la conveniencia de comprar paquetes de vacaciones, boletos de transporte terrestre o aéreo, hoteles y demás servicios en sitios oficiales de agencias de viajes reconocidas que tengan datos de contacto.

En todo momento, dijo que se debe evitar dejarse enganchar por supuestas ofertas que parecen muy buenas.

«Es apelar al sentido común, si ofrecen vuelos en 600 pesos o 400 pesos, si incluyen paquetes vacacionales que incluyen vuelos en 2 mil pesos por persona, primero que el sentido común, que nos invite a no tomar decisiones erróneas», dijo el Procurador.

Se tiene que verificar que se haga «en plataformas veraces y reconocidas, que tengan teléfono de contacto, que poco antes de pagar el paquete vacacional del que se trate se pueda hacer una llamada y tener contacto con personas que den la cara y que se registre bien todo lo que se está comprando. No está demás hacer llamada al hotel y línea aérea para confirmar el número de reservación y de boletos».

Del 13 de diciembre de 2023 al 7 de enero de 2024, la Profeco colocará módulos de atención en los principales aeropuertos del país, específicamente el procurador, David Aguilar, dijo que estarán los módulos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Aeropuerto Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional de Tulum, así como en otros once más.

Además de que habrá módulos en cuatro terminales de autobuses de la Ciudad de México: Norte, Poniente (Observatorio), Sur (Taxqueña) y Oriente (Tapo), entre otras centrales camioneras del país.

Puso a disposición el teléfono del consumidor 55 5568 87 22 y 800 468-8722 o al correo asesoria@profeco.gob.mx, así como redes sociales ProfecoOficial en Facebook y en X, así como @Profeco @AtencionProfeco. Sun