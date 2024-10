Destaca López Obrador Obras Importantes en Último Tramo de su Gobierno

Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que en el último tramo de su gobierno se están terminando obras importantes.

En ese sentido, López Obrador compartió que este lunes inaugurará la presa Santa María en Sinaloa, el 21; la primera etapa del acueducto Agua Saludable para La Laguna; el 22 empieza a operar el Tren del Istmo; el 26 vuelve a volar Mexicana de Aviación, y el 27 la primera etapa del acueducto de la presa El Zapotillo, que llevará agua a Guadalajara.

Y continuó, “para el 28 no habrá ninguna inauguración porque es el Día de los Inocentes, pero el 29 se da apertura de la farmacia central con todos los medicamentos, en Huehuetoca y el 31 la segunda etapa del Tren Maya, de Cancún a Palenque”.

Sobre esta última obra, el mandatario federal expuso que se hizo con inversión pública y no con crédito de manera que no se debe nada. Para febrero se tiene contemplada la inauguración de la tercera etapa del Tren Maya que va de Cancún a Tulum.

A través de sus redes sociales López Obrador abundó que ya inauguró el aeropuerto de Tulum y la primera etapa del Tren Maya; “ayer se concluyó el acueducto El Cuchillo II para abastecer con 5 mil litros adicionales por segundo a la zona conurbada de Monterrey”.

También se inauguró un regimiento para más de 500 elementos en Nuevo Laredo, donde avanza la construcción de las oficinas centrales para el manejo de aduanas del país. Comunicado de Prensa