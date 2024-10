Alerta Cofepris por Exceso de Bacterias en Playas

Ciudad de México; 17 de Diciembre.- Previo al inicio del periodo vacacional de invierno y con el objetivo de prevenir riesgos a la salud de turistas nacionales y extranjeros, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en coordinación con las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios estatales (APCRS), dio a conocer los resultados de los análisis que aplicó en 254 playas de todo el territorio nacional.

Cofepris y las APCRS analizaron 2 mil 47 muestras de agua de mar en 69 destinos turísticos de 16 estados, en busca de la bacteria enterococcus faecalis. De las 254 playas, 98% son aptas para uso recreativo, es decir, 248 que se encuentran por debajo de los parámetros, mientras que seis rebasaron los límites máximos de 200 enterococos en 100 mililitros de agua, de conformidad con los lineamientos que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las playas Rosarito I y Tijuana, en Baja California; Linda y Escolleras, en Chiapas; Olas Altas, en Sinaloa, y El Bosque, en Tabasco fueron consideradas no aptas para uso recreativo.

Cofepris se coordinó con las APCRS en las cuatro entidades señaladas e implementó acciones de saneamiento para alcanzar las condiciones óptimas en las playas citadas para prevenir riesgos a la salud de los turistas.

Además, la comisión informó que debido a las afectaciones causadas por el huracán «Otis», 27 playas de Guerrero no pudieron ser analizadas. Tampoco fue posible realizar el análisis en seis playas de Veracruz, debido a las condiciones meteorológicas.

La comisión sanitaria exhortó a la población a mantener la limpieza de los destinos de playa durante la temporada vacacional.

El 29 de julio, la Cofepris detectó 14 playas ubicadas en Baja California, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Veracruz no aptas para uso recreativo por rebasar el límite máximo de bacterias.

En ese momento se analizaron las condiciones de 289 playas de los 17 estados costeros, mediante 2 mil 100 muestras de agua de mar en busca de enterococcus faecalis.

«Las playas representan un factor determinante para el desarrollo de la actividad turística y la calidad del agua en los centros turísticos es factor primordial para garantizar la protección de la salud de usuarios y visitantes, por lo que la autoridad sanitaria realiza estas pruebas desde hace 19 años con un enfoque preventivo», recalcó la Cofepris

Los resultados se publican antes de los tres principales periodos vacacionales del año: Semana Santa, verano e invierno.

Dichas actualizaciones permiten monitorear la bacteria enterococcus faecalis, con el propósito de valorar las condiciones sanitarias del agua de mar, toda vez que ésta es resistente a condiciones adversas y por sus características puede desarrollarse en un ambiente con 6.5% de cloruro de sodio, potencial de hidrógeno (PH) de 9.6 y entre 10 y 45 grados centígrados.

En la mayoría de las playas del país existen factores que afectan la calidad de agua como drenajes pluviales, descargas de aguas residuales tratadas, asentamientos irregulares que no cuentan con infraestructura de saneamiento y alcantarillado, embarcaciones, actividades de comercio informal y fileteo.

Además, la afluencia de turistas en algunas temporadas del año, por lo que debe mantenerse un monitoreo de la calidad del agua de mar que permita alertar a los usuarios para tomar la decisión de ingresar o no a una playa, dependiendo de los niveles de enterococos y la temporalidad de estos niveles en cada una de las playas sujetas a monitoreo, destacó la dependencia.

El Dato.

2,047 muestras de agua de mar en 254 playas analizó Cofepris para determinar la presencia de bacterias de heces fecales. Sun