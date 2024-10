Tiendas de Autoservicio se Comprometen a Mantener Paquete Contra Inflación

*Por lo Menos Otros 6 Meses Más.

Ciudad de México; 19 de Diciembre.- Con el fin de frenar el incremento de precios de un paquete de 24 productos básicos, las tiendas de autoservicio, entre otras empresas privadas acordaron con el gobierno federal mantener por un semestre más el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), David Aguilar Romero, aseguró que representantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y Grupo Walmart, «reiteraron su compromiso de mantener la canasta de 24 productos por debajo de los mil 39 pesos».

Afirmó que «en las últimas 15 semanas los precios de la canasta básica han mantenido estabilidad, incluso a la baja y hemos encontrado varios supermercados que la están ofreciendo por debajo de 800 pesos».

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, explicó que buscan que se mantenga el Pacic por un semestre más para que no suban los 24 productos de la canasta, porque ello ayuda a mitigar la inflación.

Dijo que «ya llevamos casi año y medio (con el Pacic) y se ha ido renovando casi en automático».

Inflación ha Bajado Tras Implementación del Pacic, Afirman.

Cervantes comentó que cuando inició el Pacic la inflación estaba en 8.7% y tras la puesta en marcha bajó el indicador a 4.3%.

«Tenemos que estar muy atentos para que no haya picos al alza inflacionaria, esperamos que no suba más allá del 4%», explicó Cervantes.

El sector empresarial mantendrá el esfuerzo para no subir los precios de productos que integran la canasta básica como el atún, azúcar, frijol negro, tortilla en autoservicios, huevo blanco, jabón de tocador, leche, pan de caja, papa, pasta para sopa, papel higiénico, sardina, entre otros.

Recientemente, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, explicó que finalizó el acuerdo porque el gobierno decidió quitar el subsidio a gasolinas.

«Concluyó este acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada, en el que las empresas aceptaron de manera voluntaria no trasladar todo el aumento de costos a los precios en 24 productos, y luego se extendió la lista. Porque el hecho de que ya no haya subsidios a las gasolinas impacta en precios», expuso.

El Pacic inició el 6 de mayo del 2022, incluyendo una canasta básica de 24 productos; en octubre del 2022 se lanzó el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic) y en enero de 2023 se publicó un decreto por el cual se amplió la lista de productos.