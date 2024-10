Contribuyentes «Freelance» Podrían ver Cancelada su Firma Electrónica

Ciudad de México; 22 de Diciembre.- Debido a diversas irregularidades fiscales, 80% de las personas que laboran como «freelance» en México y que facturan sus servicios, podrían ver cancelada o bloqueada su Firma Electrónica (Fiel) o e.firma y estar imposibilitadas de facturar y recibir ingresos, advierte un análisis de la consultora Fixat.

En un estudio a mil contribuyentes personas físicas de todo el país, se descubrió que 84% no cumple con sus declaraciones mensuales o anuales debidamente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entre otras irregularidades.

En México hay 11 millones 200 mil contribuyentes que laboran como «freelance» y de ellos entre el 75% y el 80% tienen alguna irregularidad de tipo fiscal, destacó Fernando Valdovinos, director general de la firma de asesoría y análisis en materia fiscal.

En 2024 se podrían endurecer las medidas cautelares por parte del SAT y además de detectar la falta de declaraciones anuales, bloquear la Fiel de los omisos con las consecuencias que eso puede conllevar como el no poder emitir facturas y cobrar sus servicios.

Es por ello que el SAT envía correos electrónicos con la lista de declaraciones no detectadas de muchos contribuyentes y en caso de recurrencia puede incluir al «freelance» en la «lista negra».

Fixat es un servicio 100% de inteligencia artificial en materia de cumplimiento fiscal y señaló que una situación recurrente es que el SAT está detectando con mayor precisión a quienes no enteran el IVA de sus ingresos a Hacienda, lo cual puede traer sanciones al contribuyente.

Valdovinos destacó que los «freelance» están obligados a realizar sus declaraciones mensuales antes del día 17 de cada mes, mientras que las anuales se deben presentar en el mes de abril.

En caso de una omisión en tiempo y forma, el contribuyente se puede hacer acreedor a una sanción económica que va de los mil 100 Pesos hasta los 22 mil, además de actualizaciones y recargos. Sun