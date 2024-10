Exportaciones Ligan dos Meses al Alza en Noviembre

Ciudad de México; 22 de Diciembre.- El valor de las ventas al exterior, uno de los principales motores de la economía, reportó un crecimiento de 2.0% en noviembre respecto al mismo periodo del 2022, con lo que ligan dos meses al alza, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El valor de las ventas al exterior de bienes alcanzó 50 mil 251 millones de Dólares en el penúltimo mes del año, cifra compuesta por 47 mil 805 millones de exportaciones no petroleras y por 2 mil 445 millones de petroleras.

El crecimiento en noviembre pasado fue el resultado neto del aumento anual de 2.1% en las exportaciones no petroleras y del retroceso de 0.2% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 2.8% a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo retrocedieron 1.6%.

Sin embargo, con cifras ajustadas por estacionalidad, en noviembre de 2023, las exportaciones totales de mercancías registraron una disminución mensual de 1.62%. Esta se originó por caídas de 0.57% en las exportaciones no petroleras, y de 17.39% en las petroleras.

Crece Valor de las Compras al Exterior.

En noviembre de 2023, el valor de las compras de mercancías al exterior fue de 49 mil 621 millones de Dólares, los que significó un crecimiento anual de 0.4%. Lo anterior resultó de una caída de 25.4% en las importaciones petroleras y de un alza de 3.1% en las no petroleras.

Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron incrementos anuales de 22.6% en las importaciones de bienes de consumo y de 15.9% en las de bienes de capital. Las importaciones de bienes de uso intermedio descendieron 4.9% a tasa anual.

Con datos desestacionalizados, las importaciones totales observaron un descenso mensual de 1.20% en noviembre pasado, resultado de retrocesos de 0.47% en las importaciones no petroleras y de 9.60% en las petroleras.

Por tipo de bien, se presentaron reducciones mensuales de 1.08% en las importaciones de bienes de consumo y de 1.38% en las de bienes de uso intermedio. Las de bienes de capital presentaron un nivel similar al del mes previo (variación de -0.03%).

Saldo Comercial.

De acuerdo con la información oportuna de comercio exterior, en noviembre pasado se registró un superávit comercial de 630 millones de Dólares, saldo que se compara con el déficit de 123 millones obtenido en el mismo mes de 2022.

De esta forma, en los primeros 11 meses de 2023, la balanza comercial presentó un déficit de 9 mil 706 millones de Dólares. En el mismo periodo de 2022 el déficit fue de 27 mil 862 millones. Sun