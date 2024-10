Captiva 2024: un clásico familiar, pero ¿todavía vigente?

Desde aquel lejano 2006 que fuera presentada, la Chevrolet Captiva ha movido a miles de familias alrededor del mundo. Por eso, hablar de la Chevorlet Captiva es hablar ya de un clásico de las carreteras de todo México, pero ¿qué hay de nuevo con el modelo 2024?

En cuanto al diseño exterior, podemos apreciar líneas menos angulares y mucho más orgánicas que su predecesora el modelo 2023. Estos sutiles cambios en la carrocería armonizan con la propuesta de diseño vigente del resto de vehículos de la familia Chevrolet. Por otro lado, la iluminación del vehículo es una amalgama de tecnología LED que encontramos en las luces diurnas, y faros de halógeno para los rompenieblas, con opción a faros delanteros LED en su versión tope de gama

La revolución tecnológica al alcance de tu mano

Si algo caracterizará nuestra época, eso será la revolución tecnológica: desde el ahora imprescindible smartphone hasta los más curiosos e ingeniosos gadgets que hacen nuestro día a día más ameno, la inclusión de más tecnología en automóviles de armadoras como General Motors se ha vuelto un must de la industria o, en otras palabras, un frente de batalla que nunca termina.

Una vez detrás del volante de la nueva Chevrolet Captiva 2024 nos sorprendimos por el nuevo clúster completamente digital de 7” y la pantalla touchscreen de 10.4” configurada con el sistema de infoentretenimiento Chevrolet con Smartphone Integration, freno de mano electrónico y cámara de visión periférica, estas dos últimas opcionales en la versión Premier de la marca.



Más seguridad para ti y tu familiaFinalmente, el vehículo ideal para toda la familia no sólo debe ser amplio y confortable por dentro, sino también una verdadera fortaleza sobre cuatro ruedas, por precisamente transportar a quienes más quieres; y porque Chevrolet lo sabe muy bien, no se escatimó en seguridad a la hora de armar su modelo 2024.Dotada por primera vez con seis bolsas de aire en todas sus versiones, la Chevrolet Captiva 2024 no sólo garantiza la seguridad de todos sus pasajeros a través de su sistema de estabilidad StabiliTrak y frenos ABS, sino que va más allá incorporando anclajes Isofix, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, y control crucero para viajes en carretera… en resumen: un acorazado para ti y tu familia.

Dicho todo esto, sólo nos queda responder: sí, la Chevrolet Captiva 2024 no sólo está vigente, sino que viene con todo este 2024. Pensémoslo por un momento: en un mundo acostumbrado a ver continuamente más SUVs inundando las calles y carreteras, la Chevrolet Captiva 2024 se actualiza nuevamente ofreciendo un diseño más orgánico, más tecnología, pero sobre todo más seguridad para ti y tu familia, haciéndole frente a la competencia en un segmento de vehículos cada vez más reñido.