La nueva revolución tecnológica: Bolt EUV 2023

En los últimos años hemos experimentado un acelerado desarrollo de tecnologías limpias sin precedentes. Este vívido desarrollo progresivamente está configurando nuestra manera de entender, de vivir y, desde luego, de transportarnos en el mundo porque, si bien la electrificación representa el futuro, el futuro es hoy. Las cada vez más tangibles consecuencias del cambio climático y los agigantados pasos en el desarrollo de baterías han sido clave para detonar la industria del auto eléctrico alrededor del mundo.

Actualmente la oferta de vehículos se ha disparado y los gobiernos han sumado esfuerzos para hacer concesiones fiscales que beneficien a los nuevos propietarios. No obstante, aun cuando el precio por unidad había decrecido, faltaba popularizarlo, hacerlo más asequible. La suma de estos factores fueron el telón de fondo que aprovechó el gigante de Detroit para presentar su Chevrolet Bolt EUV.

De decisiones inteligentes a una movilidad amigable con el planetaCon una autonomía de 397 km y 200 caballos de fuerza, la Chevrolet Bolt EUV es la primera SUV o EUV (por el juego de palabras en inglés) accesible de la firma americana, concebida precisamente para llevar la electrificación de la movilidad a un segmento más amplio de la población, sepultando de una vez por todas la idea de que el coche eléctrico sólo sea para unos cuantos.El nuevo emblema de la movilidad eléctrica tiene capacidad para cinco pasajeros, ideal para no dejar fuera a ningún miembro de la familia, además de contar con un práctico cargador de doble puerto (120 y 240 V, respectivamente). Recargar la batería de tu auto eléctrico será tan sencillo como poner a cargar tu celular, sin mencionar su tecnología regenerativa que, gracias a Regen On Demand, convierte la energía de frenado en electricidad, para que nunca te quedes sin pila. Y hablando de tecnología, échale un vistazo al futuro a bordo de la Chevrolet Bolt EUV con una pantalla táctil en alta definición de 10.2”, sistema de infoentretenimiento con Bluetooth, seis bocinas y reconocimiento de voz e interfaz con Siri Eyes Free, así como Alexa y OnStar.Finalmente, los nada despreciables incentivos fiscales exclusivos para propietarios de autos eléctricos se mantienen, es decir, la Chevrolet Bolt EUV no paga tenencia, ni ISAN, ni tampoco verifica, entre otros incentivos más en apoyo a tu economía.Dicho de otro modo, la transición energética por un futuro libre de combustibles fósiles es un hecho. Poco a poco más personas se sumarán a la transición de energías renovables. Ahora está en tus manos formar parte del futuro de la movilidad en acción.