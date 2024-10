Medicinas de Megafarmacia Llegarán en Menos de 48 Horas al Domicilio

*Informa el Gobierno Federal.

Ciudad de México; 4 de Enero.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Ejército Mexicano estará a cargo de la distribución de las medicinas que se soliciten a la Megafarmacia del Bienestar, localizada en Huehuetoca, Estado de México, y estas llegarán en menos de 48 horas a la puerta del domicilio del solicitante o de la clínica médica que lo atiende.

En su conferencia mañanera de este jueves 4 de enero en Palacio Nacional, López Obrador indicó que ya se tiene un convenio con la Fuerza Área Mexicana para apoyar con esta distribución, por lo que descartó que se vaya a contratar alguna empresa privada de paquetería para la entrega de los medicamentos.

-«¿Cómo será esa dinámica (de entrega del medicamento)?», se le preguntó.

–«A domicilio», respondió López Obrador.

-«En ese sentido, ¿Se va a contar un servicio de paquetería?», se le insistió.

-«Ya tiene un sistema de distribución en la farmacia. Sí, y ya tienen resuelto lo del traslado terrestre. Si se necesita, y también un convenio con la Fuerza Aérea. Va a decir ahora el Reforma ‘ya también van a distribuir medicinas’, pues sí, también medicinas», contestó el Presidente entre risas.

López Obrador detalló que si en tres horas no se localiza alguna medicina que se solicita en almacenes del IMSS o el ISSSTE, saldrá el medicamento de la Megafarmacia para su entrega y se proporcione en menos de 48 horas.

Afirmó que se está mejorando el sistema de abasto normal y «lo de la farmacia es para llegar al 100. No quedarnos en el 99. O sea, es un desafío».

«Pero la farmacia tiene el propósito de que si en una de esas 20 mil unidades médicas un paciente no tiene la medicina que necesita, habla a la farmacia con la receta, da sus datos; en la farmacia, un equipo que tiene un sistema de telefonía hace una indagatoria con hospitales porque de este centro de distribución hay un representante en cada Estado, hay como sucursales, tratan de localizar el medicamento más cercano de donde está el paciente, y si en tres horas no lo localizan, sale un medicamento de la farmacia», explicó.

-«¿Y llegará en este caso al domicilio del paciente?», se preguntó.

«Llegará en ese caso al domicilio del paciente o a la unidad clínica más cercana donde le hayan dado la receta, donde lo haya atendido el médico, donde le corresponda, pero le va a llegar en un término no mayor de 48 horas», dijo.

´-«¿Entonces no se va a contratar ninguna empresa de paquetería externa?», se le insistió.

-«No, no, no, si es por eso, es que hay tanta oposición», declaró. Sun