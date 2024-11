Vamos Ganando, Pero no hay que Confiarnos: Sheinbaum

* Hizo un Llamado a la Unidad y Organización.

Tulancingo, Hgo., 1 4 de Enero.- A unos días de concluir su precampaña, la precandidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a militantes y simpatizantes a la unidad y organización para cumplir con el llamado plan C, ganando los cargos que estarán en juego el próximo 2 de junio.

En un mitin en Tulancingo, Hidalgo, Sheinbaum Pardo señaló que aunque va arriba en las encuestas no pueden confiarse, por lo que pidió hacer comités de la defensa de la transformación, los cuales deben estar formados por 10 personas para realizar recorridos casa por casa con propaganda electoral.

«Estamos arriba en las encuestas, pero tenemos una responsabilidad: el plan C. Quiere decir que aquí en Hidalgo tenemos que ganar la Presidencia de la República, tenemos que ganar las dos senadurías, todas las diputaciones federales, locales, y presidencias municipales. ¿Lo vamos a hacer? Necesitamos mucha unidad y mucha organización», expresó.

Destacó que Hidalgo tiene potencial tras la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, pues es parte de las obras estratégicas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que habrá continuidad para explotar al máximo el desarrollo del estado y dará seguimiento al tren que irá al AIFA.

En su discurso, Sheinbaum Pardo resaltó que uno de los derechos que promueve la Cuarta Transformación es el acceso gratuito a la educación, por lo que uno de sus sueños es abrir más universidades públicas, como lo hizo en la Ciudad de México, con la Universidad de la Salud y la Rosario Castellanos.

«La educación debe de ser gratuita, deben eliminarse las colegiaturas en las universidades públicas y en los tecnológicos. La educación no es una mercancía, es un derecho establecido en el tercero constitucional», señaló.

Sheinbaum Pardo se reunió con el sector empresarial de Hidalgo y planteó «continuar con el incremento al salario mínimo en mutuo acuerdo con la iniciativa privada, eso debe ser uno de los principales objetivos para el siguiente piso de la Cuarta Transformación.

«Para que en México siga habiendo desarrollo tiene que seguir creciendo el ingreso (…) El incremento salarial se ha dado con consenso con los empresarios, así que el salario tiene que seguir creciendo», dijo.

Ante los representantes del sector empresarial compartió sus experiencias como jefa de Gobierno de la Ciudad de México como acciones en materia de seguridad, innovación, movilidad, tecnología, medio ambiente y educación, y puntualizó que México vive un momento histórico en el que toda inversión puede ser clave para seguir generando oportunidades.

«Necesitamos garantizar que esa inversión no se quede sólo en los grandes números macroeconómicos, tenemos que garantizar que genere bienestar», destacó Sheinbaum. Sun