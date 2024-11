Deterioro Económico Impactará a Latinoamérica y México: ONU

*Prevé Menor Crecimiento Económico.

Ciudad de México; 16 de Enero.- Los riesgos internos y externos deterioran el panorama económico de Latinoamérica y México, región que verá en 2024 menor crecimiento, de acuerdo con el informe Situación y perspectivas de la economía mundial (WESP) 2024 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En videoconferencia, el Oficial de Asuntos económicos del Departamento de Naciones Unidas de Asuntos Económicos y Sociales (DESA), Sebastián Vergara, dijo: «El año 2024 no va a ser fácil para la economía mexicana, el crecimiento que proyectamos es que se va a desacelerar de un 3.5% en 2023 a 2.3% en el 2024 y esto tiene que ver por factores internos y externos».

Sobre los factores externos que impactan a México comentó que está «la desaceleración estadounidense y en lo interno va a haber un menor crecimiento de la demanda agregada y especialmente de la inversión. En el 2023 la inversión tuvo un desempeño especialmente fuerte y estamos creyendo que en 2024 este crecimiento no se repetirá será más moderado».

Con respecto al impacto de las elecciones sobre la economía de México en este 2024, comentó que no ven que «vayan a tener un impacto significativo, porque en México la incertidumbre está acotada».

En el estudio, la ONU afirmó que se observa una «tibia expansión económica de Estados Unidos y China en 2024 podría afectar a las exportaciones, las remesas y las entradas de capital», lo que significará desaceleración para las economías.

En cuanto a las amenazas internas están: los impactos del clima en la economía, como el fenómeno de El Niño, lo que «podría perturbar la actividad económica y desencadenar nuevas presiones inflacionarias».

Considerando lo anterior, para 2024 el crecimiento del PIB de América Latina será de 1.6%, cifra menor al 2.2% de 2023; en México se espera un crecimiento de 2.3% en este año, luego del 3.5% en que se estima cierre 2023; en tanto que Brasil bajará de 3.1% a 1.6% de 2023 a 2024.

La ONU aseguró que «si bien la inflación está retrocediendo en varias economías, el limitado espacio de políticas macroeconómicas y las débiles inversiones seguirán obstaculizando la capacidad de la región para abordar los desafíos sociales y el cambio climático».

Los mercados laborales registran afectación porque aunque la inflación disminuye, se espera un menor ritmo de la actividad económica.

«Debido a las tempranas y agresivas subidas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, la caída de los precios de los alimentos y la energía y la retirada de las medidas de estímulo de la era de la pandemia, la inflación ha continuado disminuyendo. Se prevé que la inflación regional anual, excluidas Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, caiga del 6.8 % en 2023 al 4.3 % en 2024», expuso la ONU. Sun