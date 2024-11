Piden Informe a SSA por Desabasto de Medicinas en Megafarmacia

*En la Cámara de Diputados.

Ciudad de México, 17 de Enero.-Ante diversas quejas de pacientes que han llamado a la megafarmacia y no han conseguido sus medicamentos, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) propuso que la Comisión Permanente que solicite un informe al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, sobre por qué no han podido ser surtidas las recetas médicas.

A través de un punto de acuerdo, también solicitó que el funcionario federal informe de las acciones que se están llevando a cabo para evitar la falta de medicamentos en el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (Cefedis), ubicado en Huehuetoca, Estado de México.

El legislador señaló que durante este sexenio se han dejado de surtir cerca de 45 millones de recetas médicas, y el aumento de recetas sin surtir es alarmante en el periodo comprendido de 2018 a 2022.

En 2018 no se surtieron 953 mil 919 recetas, que equivalen al 0.44% del total de recetas emitidas; en 2019, primer año del actual gobierno, esa cifra subió a 4 millones 40 mil 692, el 1.81%.

En 2020 fueron 11 millones 325 mil 2 recetas, 5.92%; al año siguiente se alcanzó el máximo de 17 millones 119 mil 502 recetas sin surtir, el 8.7% del total. En 2022,10.3 millones.

«Es increíble que a menos de una semana que se haya puesto en operaciones el Cefedis ya existan casos de personas que han solicitado medicamentos y que no cuenten con ellos; es alarmante que esta obra solo sea un distractor de la dolorosa realidad sobre la falta de medicamentos en el sector salud mexicano», señalo el diputado panista. Sun