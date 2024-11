Vacuna Patria ya no va a Servir Para Proteger a Mexicanos: Expertos

* Se Realizó con la Primer Variante de Covid.

Expertos en salud señalaron a esta casa editorial que la aplicación de la vacuna Patria ya no sería de gran utilidad, ya que fue realizada con la primer variante de Covid -19.

La doctora en Ciencias Médicas, Laurie Ann Ximénez-Fyvie señaló que la vacuna patria es de primera generación «ya no tiene ningún sentido, en algunos países se han dejado de producir este tipo de vacunas».

Asimismo, el infectólogo Alejandro Macías expresó «la vacuna patria en la pandemia de Covid- 19 ya no tendrá gran utilidad, no va a servir de mucho».

El infectólogo Macías explicó que las vacunas actualizadas funcionan mejor, son las que oferta el sector privado y son de tercera generación «se hicieron con información de virus más recientes, lo ideal es que tengamos una vacuna actualizada, yo recomiendo a la gente que compre la vacuna, es una buena inversión».

Las vacunas ancestrales explicó el especialista son Sputnik y Abdala ya que se realizaron con el virus original de Wuhan, además son las que tiene en implementación el gobierno federal en su actual campaña de vacunación.

Este jueves 25 de enero la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que la empresa Avi-Mex S.A. de C.V. ingresó la solicitud de autorización para uso de emergencia de la vacuna Patria contra COVID-19.

Detalló que el Comité de Moléculas Nuevas (CMN) de Cofepris evaluará el biológico mexicano Patria, y la sesión será transmitida a través de las redes sociales, mañana viernes 26 de enero, a las 12:00 horas.

Sin embargo, señalo que no constituye la autorización final para la obtención de registro sanitario.

Cofepris Avala uso de Emergencia de Vacuna Patria Contra Covid

El Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó el uso de emergencia de la vacuna Patria, contra Covid-19, del laboratorio Avi-Mex, para utilizarse en mayores de 18 años, con inmunidad previa.

En reunión extraordinaria, el biológico fue evaluado por expertos, quienes determinaron que la vacuna mexicana es segura y sirve como refuerzo.

El doctor Arturo Reyes Sandoval, miembro del Comité de Moléculas Nuevas, refirió que la evidencia demuestra que la vacuna es segura.

Por su parte, la doctora Lena Ruiz Azuara dijo que la evidencia de seguridad de la vacuna Patria es factible, pero debe darse seguimiento a las personas que participaron en los estudios.

También cuestionó cuál fue la distribución demográfica de los voluntarios; a lo que los colaboradores del laboratorio contestaron que la fase 1 y 2 se llevaron a cabo en la Ciudad de México, y la fase 3 en otras entidades, como San Luis, Oaxaca y Yucatán.

En su turno, el doctor Miguel Ángel Jorge Guevara consideró que es una vacuna segura, y los datos de los estudios presentados por Avi-Mex lo sustentan.

Y solicitó que se realice una vigilancia epidemiológica estricta en la aplicación del biológico.

La doctora Rosana Pelayo Camacho aseguró que la presentación de la vacuna la hará accesible, y dará protección a la población a largo plazo.

En su participación, el doctor Sergio Ponce de León dijo que la evidencia presentada avala la seguridad de la vacuna, y cumple con los estándares internacionales de «no inferioridad».

Y subrayó que la vacuna Patria no debe aplicarse a las personas con enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, ya que los estudios reflejan que no es eficaz para ellas. Sun