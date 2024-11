Infonavit Lanza Programa de Apoyo a Jubilados con Crédito Vigente

*Para que Pagues no Rebasen el 25% de su Pensión.

Ciudad de México; 30 de Enero.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) lanzó un programa de apoyo para jubilados y pensionados con un crédito vigente cuya mensualidad abarca más de 25% del total de su pensión.

Alicia Barrientos Pantoja, subdirectora general de Gestión de Cartera del Infonavit, explicó que anteriormente sólo se podía apoyar a jubilados o pensionados con un crédito en Veces Salarios Mínimos (VSM) y originados en 1999.

Sin embargo, ahora se puede apoyar a personas con un crédito en VSM o en Pesos, sin importar la fecha en que se haya originado.

«Si los acreditados son pensionados o jubilados tuvieron algún impago o tuvieron intereses que todavía quedaron a deber, estos intereses se van a capitalizar y van a poder aplicar a este programa», detalló.

La intención de este programa es que las cuotas para pagar el crédito hipotecario no rebasen el 25% de su pensión o jubilación.

El universo de personas que tentativamente se verían beneficiadas son 65 mil 319 con créditos en VSM y 68 mil 799 con un crédito en Pesos. Es decir, más de 134 mil.

Quienes pueden aplicar a este programa son jubilados o pensionados que dejaron de cotizar en el IMSS o en el ISSSTE, que han pagado al menos 120 mensualidades completas durante la vida del crédito, su crédito no está en proceso jurídico y no tiene una reestructura permanente.

También pueden aplicar los créditos recientemente convertidos a Pesos mediante Responsabilidad Compartida.

La ayuda se puede solicitar acudiendo a un Centro de Servicio de una delegación regional con una identificación o mediante una asesoría en micuentainfonavit.org.mx.

El director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, puso como ejemplo el caso de un trabajador, en el sistema de pensiones del 97, que ganaba 10 o 12 mil Pesos mensuales, se jubila con una pensión de 5 mil Pesos, según la Consar.

Detalló que si el pago de la hipoteca representaba 30% del salario, la mensualidad era de 3 mil Pesos, pero con una jubilación de 5 mil Pesos ya no pueden pagar los 3 mil.

«Lo que hace este programa es ajustarse a lo que reciben de pensión, se ajusta al 25% de la pensión y eso baja la carga, el patrimonio está seguro y se hace en pagos adaptados a las necesidades», destacó Martínez Velázquez.

A su vez, Alicia Barrientos Pantoja, subdirectora general de Gestión de Cartera, agregó que ya existen 300 créditos de jubilados y pensionados que se van a poder ajustar.

Además, reiteró que los jubilados y pensionados deben acudir al Centro de Servicio con su credencial del INE y la hoja de pensión.

Habrá más Créditos Hipotecarios en 2024.

El director general del Infonavit informó que el año pasado, el Instituto cerró con un crecimiento de 20% en la colocación de créditos, en comparación con el año anterior, aunque en monto aumentó 18% al colocar 259 mil millones de Pesos en créditos hipotecarios.

Para este 2024, la proyección de crecimiento es de 5.6% en colocación de créditos.

Esta meta estará impulsada por el otorgamiento de créditos subsecuentes al programa Unamos Créditos, compra de terreno, autoconstrucción, mejoramiento y remodelación.

«Hay una emoción por México, hay proyectos de inversión todos los días, en todos los estados hay una nueva planta que se va a abrir o se va a ampliar, proyectos de infraestructura estratégica. El año pasado, se aprobó por parte del Consejo de Administración invertir en hacer desde el Infonavit, los planes de desarrollo urbano municipal para señalizar las áreas de vivienda.

«No hay una variable macroeconómica que indique algo distinto, vamos a seguir creciendo», destacó Martínez Velázquez. Sun