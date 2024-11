Transportistas Bloquean Carreteras del País Para Exigir Seguridad

*Niegan Acuerdos con el Gobierno Federal.

Ciudad de México; 5 de Febrero.- Transportista de vehículos pesados llevan a cabo un paro nacional en diferentes carreteras del país para exigir mayor seguridad durante sus recorridos.

Veracruz

Transportistas de Veracruz se sumaron a la protesta nacional por extorsiones de autoridades federales e inseguridad en vías de comunicación.

En la región sur y centro de la entidad iniciaron protestas con circulaciones lentas y cierres de entronques carreteros para exigir mayor seguridad.

Se reportan manifestaciones en las ciudades de Córdoba, Orizaba, Fortín, Coatzacoalcos y Minatitlán.

Jalisco

Las protestas de transportistas también se registraron en puntos de Jalisco. En el kilómetro 40 de la carretera Guadalajara-Colima hay presencia de varias decenas de camiones de carga en los acotamientos, a la altura del macrolibramiento; también se informó de una concentración en la carretera que va de Lagos de Moreno a San Juan de los Lagos, pero ese punto aún no está confirmado.

Querétaro

Pese a los acuerdos pactados en las mesas de trabajo a nivel nacional, transportistas en Querétaro, pertenecientes a la Federación Mexicoamerica de Transportistas (Fematrac), anunciaron que se manifestarán este lunes sobre la carretera México-Querétaro, en el tramo que comprende al municipio de San Juan de Río, en Querétaro.

Desde antes de las 8 de la mañana se pudieron ver los primeros camiones concentrándose sobre Paseo Central, en San Juan del Río, teniendo las 9 de la mañana como hora pactada para iniciar su recorrido.

Chiapas

Transportistas de pasaje en su modalidad turismo y carga, realizaron un paro, para exigir a las autoridades, seguridad en las carreteras, debido a los constantes asaltos a camiones cargados con mercancías por parte de grupos delincuenciales.

El paro de transportistas se llevó a cabo a la orilla de las carreteras, en los municipios de Tapachula, Comitán y San Cristóbal, por lo que los automovilistas particulares circularon con normalidad.

Ante la falta de atención de las autoridades para exigir sus demandas de seguridad y alto al hostigamiento a los transportistas, ha querido cerrar las carreteras. «Hemos querido hasta bloquear (las carreteras), pero si estamos peleando el libre tránsito no se vale (hacer esto)», dijo un transportista que encabezó a un grupo de transportistas que se apostaron en el kilómetro 45 de la vía de cuota San Cristóbal de Las Casas-Chiapa.

En Tapachula, los transportistas se apostaron a la altura de la garita conocida como Viva México, sin afectar el tránsito de carga, pasaje y particular.

En Comitán los transportistas se instalaron en la salida hacia la frontera con Guatemala, pero el tráfico de vehículos particulares, de carga y pasaje, no se vio afectado.

Sinaloa

En caravana transportistas que se manifiestan por la inseguridad en las carreteras nacionales, desfilan a la entrada de la ciudad de Mazatlán, desde la zona de la administración portuaria hasta el monumento del Venadillo, sin que se interrumpa el tránsito en esa zona.

Los trabajadores del volante colocaron en una plataforma una enorme manta, con el texto » Nuestra Constitución reconoce que nadie puede ser privado de la vida y las propiedades», en reclamó a los hechos de violencia registrados en las carreteras.

Chihuahua

Como parte de las protestas que se llevan a cabo a nivel nacional, en Chihuahua y Ciudad Juárez, se unieron grupos de transportistas a dicha manifestación.

En Chihuahua la acción comenzó en la carretera a Delicias, donde llegaron decenas de transportistas para manifestar su descontento por los actos de violencia de los que aseguran son víctimas.

En algunas de las cajas de tráileres portaban mantas con mensajes como «ya basta, estamos cansados de tanta inseguridad».

Edgar Olivas, delegado de Conatram en Chihuahua, explicó que en el país se tiene hasta 49 asaltos al día y nueve asesinatos de choferes, por lo cual su exigencia es hacia el gobierno federal y la guardia nacional para que les garantice la seguridad.

Guanajuato

En caravana, más de 50 traileros protestan en Guanajuato en contra de la inseguridad en las carreteras federales que ha costado la vida de sus compañeros, y exigieron resultados a la Guardia Nacional.

Los operadores del transporte público de carga partieron de la Puerta Milenio, en torno de la sede de la Guardia Nacional, y tomaron la carretera León-Irapuato. En la movilización llevan un ataúd que simboliza la pérdida de vidas en balaceras, asaltos, secuestros y extorsiones.

Con moños negros que pendían de sus hombros, los conductores expresaron los graves peligros a los que están expuestos, por ponchallantas en las vías y pedradas que les lanzan.

En la protesta también participaron conductores del transporte público de pasajeros, camiones torton, grúas y de volteo.

«Seguimos en Paro», Dicen

Transportistas y Niegan Acuerdo

Este lunes 5 de febrero, transportistas integrantes de la Organización Integradora de Derechos Convencionales, A.C. (Indeco) aseguraron que no pactaron con el Gobierno no realizar el paro de labores, debido al incremento de asaltos y violencia en carreteras federales.

En entrevista con Azucena Uresti, para Azucena x Fórmula, Ignacio Granados, miembro de Indeco, aseguró que sigue en pie el paro de labores desmintiendo el comunicado de la Secretaría de Gobernación (Segob), que aseguró haber llegado a un acuerdo para que se suspendiera esta acción.

«Seguimos en el paro, no entendemos cuál fue la intención de la Segob con el comunicado; tenemos convocados en todo el país a 150 mil transportistas, a las 08:00 horas», aseguró el transportista.

«Tenemos gente en el Arco Norte, en Monterrey, Chiapas, Jalisco… la reunión fue el sábado con Segob, pero nunca se acordó que no habría paro», indicó Ignacio Granados.

Este domingo 4 de febrero, el Gobierno Federal anunció que llegó a un acuerdo con representantes de organizaciones de transportistas para instalar mesas de diálogo a fin de continuar los trabajos de conciliación, con objeto de garantizar mayor seguridad en las carreteras federales, con lo que, supuestamente, se conjuraba la amenaza de bloqueos y paro nacional programados para este lunes.

Las autoridades informaron que luego de la convocatoria para la movilización y posibles bloqueos realizada por la Coalición de Organizaciones Unidas de Autotransporte para este 5 de febrero, se realizó una reunión de trabajo entre personal de las secretarías de Gobernación (Segob); Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Guardia Nacional (GN), con representantes gremiales, con la finalidad de diseñar acciones que atiendan la necesidad de brindar seguridad en las carreteras del país.

Segob indicó que entre los acuerdos alcanzados con la Federación Mexicoamericana de Transportistas, A.C. (Fematrac), Organización Integradora de Derechos Convencionales, A.C. (Indeco), Alianza Mexicana de Transportistas, A.C. (Amtac), y Unión de Transportistas de Carga (Utracasin), destacan la integración de mesas de trabajo en tres rubros: Seguridad en carreteras por parte de la SSPC y la GN; atención administrativa por parte de la Segob y SICT; y enlace con las autoridades estatales y municipales, por parte de la Segob.

Derivado de la mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, se señaló que las organizaciones informaron que no realizarían ningún paro nacional ni bloqueo de vías federales en las manifestaciones que realicen con sus agremiados.

La Segob subrayó que el Gobierno de México está comprometido con la seguridad, por lo que a través del diálogo impulsa una movilidad estable para quienes se dedican al autotransporte en el país. Sun