Marcas Chinas Frenan Carestía de Vehículos Nuevos: AMDA

*Más del 20% de Ventas ha Sido de Unidades Chinas.

Ciudad de México, 7 de Febrero.- La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) considera que la entrada de nuevas marcas chinas al mercado ha frenado el alza en el precio de automóviles nuevos.

En conferencia de prensa, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de AMDA, destacó que en diciembre la inflación general fue de 4.6%, mientras que el precio de los vehículos aumentó 4.0%.

«Se consolida una tendencia donde los precios de los vehículos se incrementan por debajo de la inflación, lo que en términos reales significa una disminución», indicó.

Durante la primera quincena de enero el avance del Índice Nacional de Precios al Consumidor fue de 4.9%, es decir, hubo un repunte de la inflación, pero el alza de automóviles llegó a 3.4%.

«Esto es consecuencia del incremento de la competencia y la recuperación de la producción de la industria automotriz. Es muy previsible que esta tendencia en la desaceleración de los precios de los vehículos continúe en los meses subsecuentes», anticipó Rosales.

AMDA detalló que en enero 20% del total de las ventas de coches nuevos fue de producto importado de China.

Las marcas de origen chino que reportan información al Inegi ya representan 8.1% del mercado total.

«Ya hay anuncios de descuentos y promociones, empujados por una mayor competencia con el arribo de nuevos ofertantes que influyen en que los precios no se incrementen a los niveles de pandemia», explicó Rosales.

La AMDA expuso que la coyuntura bélica en el mar Rojo ha aumentado el costo de los fletes, pero salvo esa variante los costos de manufactura se acercan a niveles previos a la pandemia.

«Todo esto contribuye a que se estén ofertando vehículos con un nivel de precio menor a lo que habíamos observado en años anteriores. Esto no es exclusivo de México, también está ocurriendo en Estados Unidos y la expectativa para los meses subsecuentes, de mantenerse e incluso incrementarse la oferta (de marcas chinas), es que los precios vayan teniendo un incremento mucho más lento», agregó Rosales.

AMDA recordó que entre 2012 y 2015 el precio de los autos estuvo por debajo de la inflación, por lo que no es algo anormal, sino que corresponde a los ciclos de la industria.

Las automotrices chinas que reportan sus ventas al Inegi son Chirey, Omoda, JAC, Changan, BAIC, JMC y DFSK, pero faltan BYD, Great Wall, GAC, Geely y SEV.

Producción y exportación, en máximos

Por su parte, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) dio a conocer que la producción de vehículos en el país se incrementó 9.6% en enero, con la fabricación de 307 mil 369 unidades. Esta cifra representa el mejor enero en términos de producción en los últimos cinco años.

La recuperación automotriz también contribuye a que haya una mayor oferta de vehículos en el mercado mexicano.

Mientras tanto, la exportación creció 6.8% con el envío de 254 mil 367 unidades al extranjero, siendo el enero más sólido para la industria desde 2005.

AMIA agregó que las plantas operan a 96% en comparación con 2019, cuando estaban a 84.6%, y se espera que mantengan este nivel los próximos meses. Sun