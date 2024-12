Robo a Camiones Subió 46 por Ciento en 2 Años

* Informa la AMIS.

Ciudad de México; 22 de Febrero.- La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que el robo de camiones creció 46 por ciento en dos años, al sumar 17 mil 409 vehículos asegurados que fueron despojados en México, lo que representó un promedio de 25 unidades cada día.

Sólo el año pasado, los autobuses presentaron el mayor crecimiento de robos, con alza de 124.4%. Sin embargo, los segmentos de tractocamiones y semirremolques representan 85 por ciento del total de robo de vehículos pesados, con 7 mil 841 unidades en 2023.

El hurto de vehículos tipo pick up se incrementó 5.2% con relación a 2022, alcanzando una cifra de 11 mil 482 unidades, la mayor desde 2021, indicó la AMIS.

El gremio asegurador detalló que el Estado de México es el lugar donde más unidades pesadas aseguradas se llevan, con mil 833 unidades robadas. Le siguen Puebla, con mil 531; Veracruz, 722; Guanajuato, 696; y Jalisco, 611 unidades.

«Estas cinco entidades representan cerca de 60% del total nacional. El robo de equipo pesado está altamente relacionado con el robo de mercancías en traslado, lo cual no solo afecta a transportistas, sino a la cadena productiva de múltiples empresas. Por ello, mantenemos sinergias con las autoridades para contribuir en las diversas estrategias de prevención y de reacción, compartiendo la información detallada y oportuna que el sector dispone», dijo la directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas.

Las mercancías aseguradas con mayor número de siniestros por robo son abarrotes, sin vinos y licores, que registraron incrementos cercanos al 20 por ciento; posteriormente están la maquinaria nueva y refacciones, continuando con equipo electrónico, refacciones y de cereales, semillas en sacos o a granel.

Detalló que entre las mercancías aseguradas con mayor incremento anual destacan artículos de escritorio u oficina, con 57% más; las refacciones automotrices, cuyo aumento fue de 31 por ciento; y los fertilizantes en sacos o a granel, 21%.

«El robo de mercancías aseguradas es un delito acompañado de otros actos delictivos, como el robo de vehículos de equipo pesado. Los propietarios de las mercancías aseguradas en tránsito tienen la protección en caso de robo; no obstante, el robo de mercancías impacta a transportistas, a empresas y, finalmente, a la economía de las comunidades», informó la AMIS. Sun