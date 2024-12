IMSS Debe Transparentar Padrón de Jóvenes Construyendo el Futuro

Ciudad de México; 26 de Febrero.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dar a conocer el padrón de beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro de los años 2018 a 2023, precisando fechas de inicio y término de la cobertura de seguridad social.

Al exponer el caso ante el Pleno, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas destacó que Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los programas sociales más emblemáticos de la actual administración federal, que opera en las 32 entidades de la República Mexicana y cuyo objetivo es que jóvenes de entre 18 y 29 años, de todos los niveles educativos, puedan capacitarse laboralmente en algún centro de trabajo de su elección hasta por 12 meses.

“Los esfuerzos por crear políticas públicas que ayuden a las y los jóvenes a integrarse y mantenerse en el mercado laboral son fundamentales y nadie debe oponerse a ellas; sin embargo, y no se está en contra de ello en esta resolución, no, para nada, simplemente estamos solicitando que este padrón, así como cualquier otro que maneje la Secretaría de Bienestar, es un padrón público y no tiene por qué negarse la información”, enfatizó.

Del Río Venegas resaltó la necesidad de conocer a los beneficiarios del programa, sobre todo, porque al inicio cada joven recibía 3 mil 600 pesos y este año recibirán 7 mil 572 pesos mensualmente, lo que representa un incremento de 110 por ciento. Además, refirió que la Auditoría Superior de la Federación, en su segunda entrega de la cuenta pública 2022, detectó anomalías por 5.1 millones de pesos en la operación del programa, al señalar que estaban inscritos, al menos, 242 servidores públicos.

“Todo padrón de beneficiarios con recursos públicos debe ser público y es una obligación de transparencia, así que si ustedes (las personas) conocen un caso, tienen derecho a conocer quiénes son estos beneficiarios”, afirmó la Comisionada.

La persona que solicitó conocer el padrón se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI, debido a que el IMSS clasificó la información como confidencial, bajo el argumento de que se ubica en el supuesto de secreto fiscal y contiene datos personales.

Sin embargo, en el análisis del caso, a cargo de la ponencia de la Comisionada Del Río Venegas, se determinó que la clasificación es improcedente, en primer lugar, porque se trata de personas beneficiarias de un programa para el cual se ejercen recursos públicos y, por tanto, la información es de naturaleza pública, incluso, forma parte de las obligaciones comunes de transparencia, que debe ser publicada y actualizada periódicamente.

En segundo lugar, se advirtió que la información no constituye un secreto fiscal, pues fue generada por el propio IMSS como parte de la aplicación de un programa social que ofrece la prestación del seguro médico a las personas beneficiarias, fungiendo como patrón la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Por lo expuesto, el Pleno del INAI revocó la respuesta del IMSS y le instruyó proporcionar a la persona solicitante el padrón de beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro de los años 2018 a 2023, precisando fechas de inicio y término de la cobertura de seguridad social. Sun