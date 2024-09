Xóchitl Gálvez Arremete Contra Exgobernadores del Edomex

Toluca, Méx., 3 de marzo.- La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, arremetió, sin mencionarlo por su nombre, en contra del exgobernador de esta entidad, Eruviel Ávila Villegas, quien renunció al PRI el año pasado y se incorporó al Partido Verde, a la 4T y a la campaña de la morenista Claudia Sheinbaum.

Acompañada del presidente del partido tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, la aspirante presidencial opositora se reunió con la militancia priista del Estado de México.

En su mensaje, agradeció la presencia de los exgobernadores Arturo Montiel y César Camacho Quiroz, «esos gobernadores que no se rajan como otro que ya conocemos. De ese tamaño deben tener la cola larga, para que no los metan a la cárcel».

A diferencia de otras reuniones con sus aliados del PRD, en que Gálvez ha vestido de amarillo, o con el PAN, que se ha puesto prendas azules, ahora no vistió de rojo, sino de rosa y blanco.

Xóchitl Gálvez pidió el respaldo de los priistas, aseguró que la alianza opositora obtendrá la mayoría del Congreso para impulsar las reformas que se requieren para recuperar a México.

Insistió en que los delincuentes no tendrán tolerancia por parte del gobierno y tendrán el castigo que se merecen. «Nosotros no vamos a ir a darle un abrazo a la mamá de El Chapo, nosotros vamos a aplicar la ley», recalcó.

En este marco, reconoció que hay gente que no está de acuerdo con su propuesta de construir una cárcel de alta seguridad, pero sostuvo que es necesaria porque actualmente las prisiones en México.

«Hoy las cárceles parecen hoteles para los delincuentes. Hoy los delincuentes delinquen desde las cárceles, hay autogobiernos», denuncio.

Por otra parte, la candidata presidencial presumió que en los primeros tres días de campaña ya recorrió siete entidades del país. Sun