Xóchitl Gálvez va por Revivir AICM en Texcoco

* Con Inversión Privada.

Ciudad de México.- Ante banqueros, la candidata de la coalición opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que analiza la posibilidad de revivir el proyecto de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en Texcoco, en caso de ganar las elecciones, pero advirtió que de ser así, la principal inversión tendría que venir de la iniciativa privada.

Al participar en la reunión de consejeros de CitiBanamex, la candidata presidencial de la alianza opositora señaló que junto con su equipo de expertos revisa los escenarios que tiene el país para modernizar su infraestructura aeroportuaria y señaló que una opción sería ampliar el actual Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que hoy no cuenta con la capacidad para recibir a 100 millones de pasajeros al año.

Dijo que el tema del aeropuerto “nos sigue doliendo”, por lo que lo está estudiando con su equipo y “no quiero tomar una decisión a la ligera”.

“Vamos a tomar la mejor decisión y la mejor decisión es sí recuperamos Texcoco, pero de verdad tendríamos que ver una participación privada importante, o ampliamos el AIFA como una opción. Habría que ver si caben seis pistas, habría que ver si caben nuevas terminales, porque tiene que ser un aeropuerto para 100 millones de pasajeros al menos y el AIFA no da en este momento, entonces yo les prometo darles una respuesta responsable”, respondió.

Xóchitl Gálvez advirtió que para que el país camine se requieren cinco cosas básicamente: estado de derecho, porque “la ley es la ley y hay que respetarla”; energía limpia y barata, “sin importar quién la produce”; infraestructura; educación de calidad y para todos; y resolver el problema de la seguridad, condición indispensable para lograr el crecimiento económico.

La aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México criticó que Claudia Sheinbaum se haya negado a participar en esta reunión de consejeros de CitiBanamex.

“Ya vimos que la señora Sheinbaum tuvo miedo de venir, porque tiene un enorme desprecio por el que genera empleos, tiene un enorme desprecio por el sector privado”, reprochó.

A los banqueros, les pidió no creer en las encuestas que tratan de crear la percepción de que Sheinbaum es inalcanzable. “La elección se ha ido cerrando, hoy hay menos de diez puntos de diferencia. Dejen ustedes que están aquí de ser derrotistas y de decir ‘no, esto ya se resolvió. Está empezando el partido”, señaló. Sun