Álvarez Máynez Propone Eliminar las Barreras Fiscales Para las Pymes

* Para Impulsar el Desarrollo del País.

Morelos.-El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, aseguró que para impulsar el desarrollo del país es necesario facilitar la creación de empleos en las micro, pequeñas y medianas empresas, por ello, propuso eliminar “barreras” fiscales para fortalecer el emprendimiento.

Durante un encuentro con estudiantes de la Universidad del Valle de Cuernavaca, en Morelos, el aspirante a la presidencia de la República señaló que en México se han equivocado en el modelo de desarrollo, ya que consideró que no es una ventaja competitiva querer pagarle menos a las personas a cambio de un modelo de explotación.

“El modelo de explotación no es ninguna ventaja competitiva, traer sueldos a cambio de negar derechos laborales a las personas. Los mexicanos somos los que más trabajamos en el mundo y eso no se traduce necesariamente en más desarrollo y más productividad. No solamente hay que jalar inversión del mundo, sino inversión en alta tecnología que aproveche mejor nuestras capacidades y hay que facilitar la creación de empleo en micro pequeñas y medianas empresas”, dijo.

En este contexto, destacó que son las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) las generan nueve de cada 10 empleos en el país, no obstante, señaló que abrir una empresa o animarse a emprender “es prácticamente imposible” en México ante el pago de impuestos y demás barreras que impiden su desarrollo.

“En todas estas barreras tenemos planteamientos: que la declaración de impuestos no sea mensual, sino trimestral; una iniciativa del pronto pago a las empresas que no le permita al gobierno tardar más de dos meses en pagarles; iniciativas para que el acceso a los empleos a través del currículum sea igualitario; que no te discriminen por tu tono de piel, por tu origen y fortalecer el emprendimiento, facilitar y acompañar a las jóvenes que toman esas decisiones valientes”.

Álvarez Máynez también señaló que es falso que sólo Nuevo León o Jalisco pueden atraer la inversión extranjera, pues consideró que es necesario detonar los modelos de estas entidades en otras zonas, además de salir a buscar las propuestas.