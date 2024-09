Xochitl Gálvez Asegura que Trabajadores de Refinerías no Perderán su Empleo

*Ante Propuesta de Cerrar las de Cadereyta y Ciudad Madero.

Ciudad de México; 11 de Marzo.- Xóchitl Gálvez aclaró que su propuesta de cerrar las refinerías de Cadereyta y Ciudad Madero no implica la pérdida de empleos, pues los trabajadores serán parte de la transición energética.

Ante la polémica que ha generado su plan, explicó que lo que busca es «cambiar la vocación de estos espacios», reconvertirlos y dedicarlos a la generación de energías limpias.

«Que le quede claro a los trabajadores, simplemente vamos a modernizar la forma de producir energía», recalcó.

En su conferencia de prensa «Sin miedo a la verdad», la aspirante de la alianza opositora subrayó que «vamos a construir una transición económica con justicia y desarrollo para todos los trabajadores de la empresa productiva, pero también para sus proveedores y las comunidades que dependen de la refinería».

«Mi compromiso personal es con la vida de las personas, es con la generación de empleos, pero no por eso tenemos que poner en riesgo a los habitantes de estas regiones», puntualizó.

Explicó que la transición energética con justicia y desarrollo es un cambio en la forma en que obtenemos nuestra energía, que significa dejar de usar combustibles fósiles para usar las fuentes de energías limpias.

«No se debe envenenar a México para refinar gasolinas. Estoy atenta a las preocupaciones de todos y por ello vamos a iniciar de inmediato un estudio que nos permita trazar la ruta de la transición justa para ambas regiones hay soluciones probadas en el mundo para convertir plantas o sustituirlas por otras fuentes de energía y garantizar los derechos de los trabajadores y la salud de la población», apuntó.

Xóchitl Gálvez informó que varios países del mundo han cerrado refinerías, como Alemania, Italia, Francia, Suecia y Noruega, entre otros.

«Esto es una realidad. No podemos ir contra lo que va a pasar», advirtió. Sun