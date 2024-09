Álvarez Máynez Financiará su “Plan de Paz” con Regulación de Marihuana

*También Plantea una Reforma Fiscal Gradual.

Ciudad de México; 11 de Marzo.- Jorge Álvarez Máynez planteó que, mediante la regulación del mercado de drogas y una reforma fiscal que favorezca la recaudación de ingresos, financiará el Plan Nacional de Pacificación con el que conseguirá la paz en el país en menos de seis años.

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) explicó a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), durante la firma del Compromiso por la Paz, que legalizará y regulará el mercado de drogas como la marihuana con el objetivo de costear su estrategia.

Asimismo, su Plan se apoyará de una reforma fiscal gradual, que actualice los catastros públicos del país y recaude mejor el impuesto predial, por ejemplo, en impuestos a la propiedad y la diversificación del origen de los financiamientos.

«Un tema recurrente que vamos a tener en todas las propuestas que hagamos, es de dónde se van a financiar. Uno de los graves problemas de este gobierno es que no incrementó los ingresos tributarios, la recaudación. (…) Nosotros sí hablamos de la necesidad de una reforma fiscal, también una reforma al gasto, pero necesitamos recursos no solamente para tener un sistema de cuidados, un estado de bienestar, un Estado cuidador en el país, sino para emprender este tipo de políticas y una de las fuentes de ingresos tiene que ser la regulación del mercado de drogas, el que es el mercado negro no contribuye nada a la posibilidad del estado de combatir», expuso el político de 38 años.

Así, Álvarez Máynez informó que el Plan Nacional de Pacificación, con el que proyecta disminuir al mínimo los índices de violencia en México durante su sexenio, se compone de cinco puntos: la creación de una academia de policías con la cual se dignifique su labor; desaparecer la prisión preventiva oficiosa y promover la reinserción social; ponerle fin al prohibicionismo de drogas; democratizar la justicia y atender a las víctimas, desde la reforma a las instituciones que debían darles justicia hasta ayudarlos de forma integral.

«(Una de las candidatas presidenciales) Va a ir a una arenga a decir que la solución es una mega cárcel, y aquí les va a decir que les firme el documento, o la otra candidata les va a decir que les firma el documento, aunque los 100 puntos que acaba de presentar son perpetuar la estrategia fallida que está operando hoy en el país.

«A mí no me importa que en todos los foros aplaudan, lo que me importa es sembrar la conciencia de que México puede ser distinto y que necesita un nuevo modelo de justicia», declaró el emecista.

Además, adelantó que, aunque no gane la Presidencia de México el próximo 2 de junio, retomará dichas propuestas con el equipo de Movimiento Ciudadano en el Senado y la Cámara de Diputados para empujar el cambio de la estrategia de seguridad «Abrazos, no balazos». Sun