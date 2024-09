Aerolíneas a 0.4% de Superar Niveles Reportados en la Pandemia

* Informa un Reporte de la IATA.

Ciudad de México, 17 de Marzo.-Si bien el tráfico de pasajeros vía aérea ya superó los niveles de 2019 en la mayoría de los mercados, la aviación comercial en Asia-Pacífico aún no regresa a los niveles previos a la pandemia.

En enero, el tráfico de pasajeros a escala mundial estuvo más cerca que nunca de una recuperación total, pues se ubicó en 99.6% de los niveles reportados en enero de 2019, de acuerdo un reporte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés)

El mal clima que se presentó en algunos países del hemisferio norte limitó el tráfico de pasajeros en enero, aunque se vio impulsado de cierta manera por el Año Nuevo.

Los asientos por kilómetro disponibles aumentaron 14% respecto a enero del año pasado, lo que significa que las aerolíneas están agregando capacidad mediante aviones más grandes o más rutas.

No obstante, los datos de la IATA muestran que la oferta de asientos está a 99.5% de su capacidad antes de la pandemia, casi a punto de recuperarse a 100%.

En tanto, el tráfico medido en ingresos por pasajero por kilómetro está sólo 0.4% por debajo de los niveles de enero de 2019.

Por región, en donde se presenta la mayor recuperación económica para las aerolíneas es en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y África. En el primer caso, las aerolíneas tuvieron un incremento en los ingresos por pasajero por kilómetro de 5.7% en comparación con enero de 2019, mientras que en el segundo el crecimiento fue de 6%.

En cambio, la región Asia-Pacífico es la única donde las aerolíneas tienen ingresos por pasajero por kilómetro todavía 6.7% por debajo de enero de 2019. En cambio, en América Latina los ingresos por pasajero por kilómetro fueron 2% superiores a enero de 2019.

En Europa las aerolíneas incrementaron 1.5% sus ingresos respecto a enero de 2019, mientras que en Medio Oriente lo hicieron en 4%.

«América del Norte es la región con la recuperación más constante a lo largo del tiempo con 10 meses de crecimiento continuo en comparación con los niveles de tráfico previos a la pandemia», señaló la IATA.

«Asia-Pacífico es la única región que aún no supera los niveles de tráfico previos a la pandemia, aunque poco a poco se va recuperando».

A escala internacional, el tráfico doméstico de pasajeros ya es 6.7% superior en ingresos por pasajero por kilómetro que en 2019 y 10.4% superior a enero de 2023.

En Estados Unidos el tráfico doméstico de pasajeros tuvo una ligera reducción de 2.2% respecto a diciembre debido a las nevadas en enero, pero pese a este retroceso los viajes en territorio estadounidense crecieron 3% respecto al primer mes de 2023 y 6% contra enero de 2019.

El tráfico internacional de pasajeros ya está a 95.7% de los niveles previos a la pandemia, también debido a que la región Asia-Pacífico sigue rezagada.

La IATA destacó que la venta de boletos creció de manera significativa ante el Año Nuevo Lunar en Asia, lo que indicó que la demanda es sostenible y puede mejorar en los números de febrero.

En cuanto al factor de ocupación de los aviones, a escala global se presentó un factor de ocupación de 80% en enero. Sun