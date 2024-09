CNDH Acusa Asedio por Emitir su Informe Sobre Violencia Política

Ciudad de México, 17 de Marzo.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que se le pretende silenciar y sería un peligroso precedente, tras la emisión de su Informe sobre Violencia Política para la Protección y Defensa del Derecho a la Democracia.

Esto luego de que ha recibido requerimientos del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) derivados de dos denuncias del Partido Acción Nacional (PAN) que pretenden cuestionar su misión como máximo organismo protector de los derechos humanos en el país.

Resaltó que el argumento central es que, con la emisión de su Informe sobre Violencia Política para la Protección y Defensa del Derecho a la Democracia, la Comisión se está entrometiendo en el proceso electoral.

«La CNDH rechaza categóricamente que, con la emisión de sus Informes sobre Violencia Política hubiera violentado el mandato que le ha sido encomendado en virtud del artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), y rechaza las aseveraciones que algunos actores partidistas hacen su en contra», resaltó el organismo en un comunicado.

El organismo calificó como sintomático estas acciones y quienes promueven estas denuncias, en lugar de aprovechar este instrumento para mejorar sus discursos y sus prácticas, intenten eliminar a la CNDH del escenario.

Lo cual ocasiona dejar al pueblo sin uno de sus instrumentos de defensa más evidentes, ante el peligro que se cierne sobre los ciudadanos que, en el ejercicio de sus derechos político-electorales no cuenten con la información suficiente, y queden merced de esas deleznables campañas negras.

Indicó que, en el contexto del ejercicio de los derechos político-electorales, publicado en diciembre de 2023, no busca en lo más mínimo influir en las decisiones de las autoridades electorales, mucho menos orientar el voto, como se ha señalado de manera tendenciosa.

La CNDH subrayó que la emisión de estos informes se da en apego a su misión constitucional de promover, proteger y defender los derechos, entre ellos, los derechos político-electorales, que forman parte del derecho a la democracia, algo que no sólo se desprende de las funciones que otorga la Constitución y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

También forma parte de instrumentos internacionales de derechos humanos, e incluso se encuentra entre las recomendaciones que la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) hizo a la CNDH con motivo de su última evaluación periódica en 2022.

Esto para verificar la observancia por parte de este órgano autónomo de Los Principios de París: «es deber de las INDH promover y asegurar el respeto por todos los derechos humanos, los principios democráticos y el fortalecimiento del Estado de Derecho en todas las circunstancias y sin excepción». Sun