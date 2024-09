Seguridad, el Desafío por Zanjar: Concanaco

*Inquieta al Sector Empresarial.

Ciudad de México; 18 de Marzo.- La necesidad de mejorar la seguridad física y jurídica, la prevalencia de la informalidad, así como la sobrerregulación, son temas que inquietan a los comerciantes del país, afirmó el nuevo presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre de Stéffano.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que es necesario «trasladarse del discurso a la acción», y ante el proceso electoral se debe dar seguimiento a lo dicho por los candidatos presidenciales, estatales, municipales y legisladores para que cumplan efectivamente sus compromisos expresados en campaña.

La confederación identifica ocho ejes prioritarios por atender: seguridad pública y Estado de derecho, fortalecimiento de la iniciativa privada, vinculación de México con el mundo, desarrollo de capital humano, sistema fiscal que fomente la inversión, acompañado de un ejercicio de gasto público esbelto; derechos humanos y equidad, desarrollo sostenible y sustentable, y salud y seguridad social.

Se trata de «los grandes temas que identificó la organización desde hace nueve años (…) Las soluciones me parece que en muchos de los aspectos son evidentes: infraestructura, seguridad salud, Estado de derecho, educación, disminución de la regulación», explicó.

Hay planteamientos específicos del sector, continuó, como son la disminución de la informalidad, «que es algo que nos lacera, porque un porcentaje muy alto está en este segmento y es una competencia desleal».

El problema es, detalló, «que la mayor parte del segmento de la formalidad o mercado gris es tolerado por los municipios, porque dan permisos anuales para que se establezcan en la vía pública, pero no se pide demostrar que son negocios establecidos».

Ante ello, las empresas formales se sienten afectadas por esa competencia desleal, el consumidor se siente vulnerado porque esos productos vendidos en la informalidad no ofrecen garantías y los empleados de esas empresas no tienen acceso a seguridad social ni a otras prestaciones, recalcó.

De la Torre de Stéffano agregó que se tiene que impulsar una cultura del cumplimiento de las reglas. Sun