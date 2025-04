IMSS va por Mil 990 Intervenciones en Clínicas y Hospitales: Zoé Robledo

*Anuncia Plan de Rehabilitación de Infraestructura Hospitalaria.

Ciudad de México; 1 de Abril de 2025.- Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció un plan para este 2025 enfocado en la rehabilitación de hospitales y clínicas, con ocho programas y mil 990 intervenciones en distintas entidades.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 1 de abril en Palacio Nacional, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, también destacó la Estrategia de Apertura de Quirófanos Funcionales.

Zoé Robledo expuso que el plan 2025 está enfocado en ocho programas y mil 990 diferentes intervenciones estratégicas, que suman un monto total de 7 mil 454 millones de Pesos. Primero, se contempla la intervención de 82 de áreas de urgencias y atención médica continua, con 497 millones de Pesos.

También señaló la intervención de 24 hospitales prioritarios en 16 Estados, que son parte de la infraestructura que tiene más años y que durante mucho tiempo no se había invertido; además de 124 áreas de terapia intensiva, 28 unidades de cuidados intensivos neonatales, 16 pediátricas y 80 de adultos, entre otras en 25 Estados.

Como parte de la formación de médicas y médicos especialistas, el Director del IMSS destacó la rehabilitación de 469 áreas de descanso y 439 aulas, para llegar a un total de 908 intervenciones de residencias médicas, en 283 unidades médicas en 30 estados, esto incluye además de hospitales y unidades de medicina familiar.

Otra intervención tiene que ver con siete áreas de hemodiálisis directa, de la que se presta directamente en unidades del IMSS en 92 hospitales de 25 Estados. Agregó que además se llevan a cabo obras de accesibilidad para la libre circulación de personas con discapacidad, en materia de salud mental y atención de ventanilla.

Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar, destacó la Estrategia de Apertura de Quirófanos Funcionales, que es el programa de fortalecimiento de infraestructura y equipamiento para los hospitales del Bienestar.

Apuntó que este año, el objetivo central es combatir la inequidad en los servicios de salud y que las personas puedan ser atendidas quirúrgicamente en sus lugares de origen, sin necesidad de trasladarse a las grandes ciudades.

Svarch mencionó que se han identificado 99 hospitales que no tienen ningún quirófano funcionando correctamente, ya sea por falta de personal quirúrgico, por equipamiento o por propios problemas de la infraestructura.

«Siete de cada 10 quirófanos que vamos a intervenir están en lugares que atienden a población en situación de vulnerabilidad», destacó. «Al rehabilitar estos quirófanos, vamos a ayudar también a todas las redes hospitalarias, ya que además de aumentar la productividad quirúrgica, en cada una de estas unidades intervenidas se va a reducir la saturación hacia los hospitales generales y hospitales de especialidad», dijo.

Agregó que se mejora el pronóstico posquirúrgico, ya que la intervención se hace de forma más temprana.

Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), anunció un nuevo hospital de alta especialidad en Torreón, Coahuila, con un costo de 3 mil millones de Pesos y 250 camas censables y 260 no censables, y 44 consultorios de 36 especialidades.Sun