Sheinbaum Plantea un Sistema de Búsqueda de Desaparecidos

*Con Base de Datos de Fiscalías.

Reynosa, Tamps.; 19 de Marzo.- Al señalar que es mejor hacer propuestas que criticar sobre el tema de desapariciones, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, dijo que de ganar las elecciones del 2 de junio, irá por un Sistema de Búsqueda de Desaparecidos (SBD) con la base de datos de las Fiscalías estatales.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el tema de las madres buscadoras que buscan diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para atender el tema de las desapariciones en el país.

«Sobre las madres buscadoras, (…) es mejor hacer propuestas que criticar, y yo creo que hacia allá hay que avanzar, y por eso hay que seguir, hay que atender las causas, hay que disminuir el delito de desaparición y hay que atender las víctimas. Esa es la manera que lo hicimos en la Ciudad de México sin este uso que algunos les quieren dar», mencionó.

Claudia Sheinbaum se solidarizó con los familiares de personas desaparecidas y dijo que anteriormente las desapariciones en los años 70 y 80 estaban promovidas desde el Estado, pero hoy están más vinculadas a la delincuencia.

En tanto, hizo referencia al sistema de búsqueda que presentó el Gobierno de México, pero que van por desarrollarla más con la información de las Fiscalías estatales, ya que actualmente no hay ese cruce de datos.

«Es importante lo de la base de datos, porque es algo que vamos a desarrollar más. Hay bases de datos que no se comparten nacionalmente, que están en los Estados, en las propias Fiscalías. Hoy hay un sistema nacional de detenciones, que fue implementado con el Presidente, pero tenemos que avanzar todavía», señaló.

«En caso de fallecimiento no hay base de datos conjuntas de las Fiscalías o de personas que lamentable fueron identificadas y terminan en una fosa común. No hay base de datos nacionales», añadió. Mencionó que en la pandemia desarrollaron una base de datos de las personas fallecidas por Covid-19 para identificarlas.

«Hay que seguir buscando a las personas, apoyando a las familias», agregó la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Sun