No Debe Haber Condonación de Impuestos a Empresarios: Sheinbaum

Monterrey, NL., 21 de Marzo.- La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, dijo que los empresarios deben pagar sus impuestos, y que si bien hay algunos que no lo hacen, consideró que no debe haber condonaciones.

Lo anterior al ser cuestionada sobre el tema de Salinas Pliego, de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, acusó que el dueño de TV Azteca tiene un adeudo de 63 mil millones de pesos, luego de que el empresario rechazó que se niegue a pagar impuestos.

«Hay que pagar impuestos, los ciudadanos pagamos impuestos, los empresarios ahora pagan más impuestos. Nos corresponde a todos pagar impuestos, y tener la certeza de que se están utilizando adecuadamente y sin corrupción, pero hay que pagar impuestos», comentó.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum descartó que haya resistencia de los empresarios a pagar impuestos, aunque hay casos particulares, y añadió que en México no hay condonaciones.

«Los empresarios están pagando sus impuestos ya, hay algunos casos en particular, no debe haber condonaciones de impuestos, se tiene que pagar lo que se tiene que pagar, en México así debe ser, así es», destacó.

A pregunta expresa sobre qué medidas de la austeridad republicana podría aplicar para echar andar los programas sociales que impulse, Sheinbaum destacó que hay algunas áreas donde se podría aplicar, pero que el objetivo es disminución de los gastos del gobierno, pero también el combate de la corrupción.

«Estamos trabajando en un modelo de fiscalización que nos permita detectar casos de corrupción, y atenderlos en todos los niveles, desde los municipios hasta el gobierno federal», indicó la abanderada presidencial. Sun