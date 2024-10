Álvarez Máynez Molesto por la Cancelación de Candidaturas a MC

* En Jalisco y Campeche.

Ciudad de México.- De «acto infame» calificó Jorge Álvarez Máynez la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cancelar el registro de las primeras fórmulas al Senado de Movimiento Ciudadano (MC) en Jalisco, encabezada por Alberto Esquer y en Campeche, por Eliseo Fernández.

«Es una acción infame por parte del INE. La verdad es que traen una consigna con Movimiento Ciudadano. Lamento muchísimo y además qué casualidad que dos de los estados donde Movimiento Ciudadano es más fuerte, en donde ha tenido candidatos más competitivos, donde le vamos a ganar sin duda alguna al Morena de Layda Sansores, al Morena de Jalisco, que nos den este golpe», expresó el candidato presidencial naranja en rueda de prensa durante su visita a la Universidad Panamericana.

Sin embargo, el político zacatecano manifestó encontrarse tranquilo pues prevé que MC ganará la impugnación ante el Tribunal Electoral.

«Vamos a ganar sin duda alguna la impugnación ante el Tribunal Electoral. En ese sentido no estamos preocupados, pero por supuesto que dejamos testimonio de que ha sido un acto arbitrario y que el INE mide con doble vara.

«No baja a las candidatas que violaron los tiempos legales de precampaña, no baja a las candidatas que violaron los tiempos legales de campaña, que han rebasado los topes de campaña, que han financiado ilegalmente sus campañas, que ellos mismos lo han reconocido y a nosotros con una interpretación, la verdad, muy desvirtuada del tema de la equidad y de la paridad, nos baja a dos candidatos competitivos», reprochó el emecista.

En su cuenta de X, Álvarez Máynez dijo que el INE ha solapado violaciones de tiempos de precampaña y campaña, de Morena y el PRIAN, por este motivo Movimiento Ciudadano tomaría cartas en el asunto para no dejarse del organismo electoral.

«El INE ha solapado violaciones de Morena y el PRIAN a tiempos legales de precampaña y campaña, así como rebase de topes de campaña y financiamiento ilegal. Hoy intentan bajar a Alberto Esquer y a Eliseo Fernández, candidatos que derrotarán a Morena en Jalisco y Campeche. ¡No lo vamos a permitir!», advirtió.