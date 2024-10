Xóchitl Gálvez Respalda a AMLO Para no Aceptar Deportaciones de Texas

* Pide un Dialogo Entre México y EUA.

La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, expresó su respaldo a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no aceptar la deportación a México de migrantes que intentan entrar a Estados Unidos por la frontera entre nuestro país y Texas, ante entrada en vigor y después suspensión de la ley SB4 .

“Me parece que es un buen posicionamiento, me parece que de entrada, porque en el pasado los aceptaron sin decir agua va, entonces creo que está bien. Me parece bien, me parece que hay que endurecer la pierna porque, pues no se vale el trato que le están dando a los migrantes”, expresó en entrevista al término de su participación en el Panel “Mujeres Transformando México”, organizado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

La abanderada presidencial de la oposición celebró que se haya suspendido la entrada en vigor de la Ley SB4 de Texas, que criminaliza y persigue a los migrantes, pues dijo, es un tema muy delicado.

“Yo rechazo cualquier tipo de xenofobia de los Estados Unidos y sí creo que deben de reconocer la gran aportación que hacen los migrantes, no sólo de México, sino de muchas partes del mundo. Entonces, la rechazo, que bueno que está suspendida, pero sí es un riesgo, y creo que el gobierno mexicano debe de subir el volumen de protesta”, puntualizó.

Señaló que los gobiernos de México y Estados Unidos se tienen que sentar a dialogar para fortalecer más este tipo de visados, impulsar más la migración legal con visas de trabajo específicas como las que les están ofreciendo a los operadores de camión, “que está dejando sin operadores a México, y muchos de esos operadores se están yendo a Estados Unidos por el tema de la violencia”. Sun