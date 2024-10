Álvarez Máynez Lamenta Asesinato de Gisela Gaytán

*Candidata a la Presidencia Municipal de Celaya.

Ciudad de México; 2 de Abril del 2024.- Jorge Álvarez Máynez lamentó el asesinato de Gisela Gaytán, candidata por la presidencia municipal de Celaya y condenó los vínculos que podrían existir entre políticos y crimen organizado al considerar que detonan este tipo de violencia criminal.

«(Condeno) la escalada de este tipo de lamentables crímenes, que son condenables en todos los casos y para todos los partidos porque para la delincuencia organizada no hay colores y lo que les interesa son sus propios, su propia lógica, sus propios intereses y nosotros condenamos lo que se cometa en contra de cualquier candidatura, pero condenamos la narcopolítica que se ha hecho una realidad en este país y que lamentablemente no hemos tenido la contundencia de frenar.

«En Movimiento Ciudadano no tenemos ninguna vinculación a ese tipo de prácticas, pero creo que hay que estar muy alertas como sociedad de lo que está pasando en el país y que la gente pueda descubrir estos vínculos que son cada vez más evidentes entre los partidos de la vieja política y el crimen organizado», expresó en rueda de prensa el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC).

Desde La Paz, Baja California, donde sostuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad Tijuana, Álvarez Máynez señaló que en Guanajuato los gobiernos panistas son responsables de la ola de crímenes desatados en contra de políticos y sociedad civil.

Pese a la violencia que se ha registrado antes de los comicios del próximo 2 de junio, el emecista aseguró que confía en la protección que le brindan las fuerzas de seguridad del Estado, ya que este miércoles visitará León y no le teme a la violencia de la entidad.

«Lamentablemente los gobiernos del PAN han convertido a Guanajuato en un infierno y han sido muy irresponsables. Si ustedes ven cómo se ha deteriorado ahí el tema con un fiscal supuestamente autónomo que lleva muchos años llevando al Estado una involución que es inexplicable. Es un Estado que era tranquilo hace algunos años.

«Nosotros vamos a estar allá, tenemos la tranquilidad de seguir recorriendo el país con autoridad moral y no pienso hacer yo peticiones de reforzar seguridad. Sin duda alguna las personas que nos acompañan por parte del equipo de operaciones especiales de la presidencia de la república que antes fue el estado mayor presidencial tienen ellos protocolos en los que nosotros confiamos. Yo confío en las fuerzas armadas, confío en la garantía que nos están brindando de seguridad y no tengo pensado pedirles ningún operativo», declaró. Sun