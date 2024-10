ONG Denuncian Nuevo Derrame de Crudo

* En Plataforma de Pemex en Campeche.

Ciudad de México, 11 de Abril.-A partir del incendio y explosión de la plataforma Akal-B de Petróleos Mexicanos (Pemex) el pasado 6 de abril en el activo Cantarell, en la sonda de Campeche, organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer que se ha detectado en imágenes satelitales la existencia de un supuesto derrame de crudo en la misma zona del siniestro.

El derrame se inició alrededor del 22 de marzo y al menos hasta el 9 de abril seguía activo, acumulando 18 días de fuga ininterrumpida, dijeron instituciones como la Alianza Mexicana Contra el Fracking, CartoCrítica, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México y el Programa de Movilidad Urbana Sustentable del ITESO. Se calcula el derrame de crudo en una superficie mínima aproximada de 390 kilómetros cuadrados, una dimensión similar a la del derrame denunciado por varias de las organizaciones firmantes en julio de 2023.

En ese entonces, estas organizaciones reportaron que se había generado un derrame de crudo con base en imágenes satelitales. Luego de que las agrupaciones revelaron esa información, la petrolera reconoció el hecho y posteriormente convocó a una conferencia de prensa para clarificar el daño.

«Una vez más, es a partir de una explosión en una plataforma de Pemex que se detecta un derrame no reportado por las autoridades. Ante ello, urgimos información transparente, medidas de atención, mitigación y de no repetición, y una conversación sobre Pemex y la seguridad de sus trabajadores, la seguridad de las comunidades que conviven con su infraestructura, el futuro de la petrolera y su innegable responsabilidad frente a la crisis climática», dijeron las ONG.

La repetición de estos desastres subraya la inaplazable necesidad de abandonar la extracción y quema de combustibles fósiles en nuestro país, agregaron.

«El siniestro del 6 de abril no puede considerarse un mero accidente, sino que es una consecuencia de un sistema que sacrifica la seguridad de trabajadores, comunidades y el medio ambiente en pos de la explotación de recursos fósiles», destacaron.

La principal responsabilidad de los hechos acontecidos y su mitigación recae tanto en Pemex como en las autoridades encargadas de garantizar la seguridad. Sun