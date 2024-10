Sheinbaum Afirma que de Ganar, Beca Universal en Todo el País

San Luis Río Colorado, Son., 11 de Abril.- La candidata de la coalición «Sigamos Haciendo Historia», Claudia Sheinbaum, mencionó que, le llevará tres años cumplir con la universalidad de la beca para niños y niñas de educación básica en el país, tras realizar las cuentas del presupuesto, en caso de ganar la elección presidencial.

Detalló que en el 2025 van a dar un avance en este programa que forma parte de sus propuestas del Proyecto de Nación, pero será hasta el 2027 cuando todos los niños de México tengan este apoyo que será mensual.

«Les quiero aclarar algo, lo vamos a hacer en tres años, el tercer año vamos a cumplir con todo, pero el primer año vamos a dar un gran avance 2025, y en el 2027 ya va a ser universal porque ya hemos hecho las cuentas de los recursos económicos, porque no nos gusta estar proponiendo cosas que no se pueden cumplir, ¿Está bien que sea en tres años? ¿Están de acuerdo? Bueno», señaló.

En un mitin, Sheinbaum destacó que, el programa de beca para estudiantes se debe a que las familias gastan en transporte, desayuno, útiles y uniformes, entre otros. «La educación pública debe con tener todo, eso que hice en la Ciudad de México, lo vamos a hacer aquí con todos niños y niñas de educación pública».

Durante el evento, Sheinbaum reiteró que son los únicos que pueden mantener los programas sociales, «(lo hacemos por) convicción, lo menos que podemos dar es la pensión de Adultos Mayores, pero vamos por más para la cuarta transformación».

En ese sentido, la abanderada hizo un llamado para sacar de Sonora al «PRIAN», PAN y PRI, esto por medio del Plan C que consta en votar por senadores de Morena o Partido del Trabajo, ya que van solos para las siguientes elecciones. Sun