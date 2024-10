El Norte del País va a Volver a ser Parte de México: Xóchitl Galvez

Ciudad de México, 13 de Abril.-La candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, se comprometió a respetar la diversidad sexual y proteger los derechos humanos de toda la gente.

Ante más de cinco mil simpatizantes reunidos en el gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), dijo que las niñas y los niños tienen derecho a elegir si visten falda o pantalón, o si van con el cabello corto o largo.

«Por supuesto, los jóvenes de la diversidad sexual, pleno reconocimiento a sus derechos. Y aquí había un joven, un niño que me decía, ¿puedo ir a la escuela con el pelo largo?, claro que sí, claro que sí, vamos a respetar la decisión que cada niño o niña.

«O la niña puede ir con un uniforme de pantalón, claro que sí, ese es el respeto absoluto a lo que cada quien quiera de usar, pantalón o falda. No se vale solo falda o solo pantalón», subrayó.

Gobierno abandonó al norte

Por otro lado, advirtió que el gobierno federal ha abandonado a Chihuahua y a otras entidades norteñas, pero garantizó que, de ganar las elecciones, «el norte del país va a volver a ser parte de México, ese es el compromiso que hago aquí».

Además, defendió a la gobernadora de este estado, Maru Campos, que dijo, «es una mujer valiente».

Xóchitl Gálvez denunció que hoy tenemos un desastre en materia de salud, «y por eso vamos a apoyar a la gobernadora».

«Me comprometo a continuar con el esfuerzo que está haciendo la gobernadora para apoyar el Seguro Popular, porque ella ha hecho un esfuerzo por su cuenta con el abandono del gobierno al Seguro Popular; regresa el Seguro Popular, eso va a ser muy importante», recalcó.

«Hoy quiero decirle a los juarenses que lo mínimo que puede hacer el gobierno federal es apoyar a Ciudad Juárez y de un fondo federal que vamos a crear especialmente para infraestructura a los municipios, le vamos a asignar 10 mil millones a Ciudad Juárez» para pavimentar, meter calles de concreto hidráulico, impulsar el transporte público y hacer cruces fronterizos que permitan un mayor comercio con Estados Unidos.

Advirtió que hay una crisis de agua en todo el país, por lo que es necesario tratar el 100 por ciento del agua residual de las principales ciudades y tecnificar el campo.

La candidata opositora aclaró nuevamente que la crítica por no tener un patrimonio a los 60 años fue solo para Claudia Sheinbaum, quien ha tenido varios cargos públicos de alto nivel.

Dijo que las personas tienen derecho a tener una vivienda, por lo que impulsará un gran programa de vivienda. «Yo quiero que todos los mexicanos tengan un patrimonio. Quiero una clase media fuerte. Tener un patrimonio es un derecho, no debe ser un privilegio».

Durante el evento, en el que miles de simpatizantes ovacionaron a Gálvez Ruiz y agitaron sus banderas del PAN, PRI y PRD, un grupo de jóvenes desplegó una lona con la leyenda: «Joven, o votas bien o nos lleva la sheingada».

En esta gira, la aspirante presidencial estuvo acompañada del exgobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas. Sun