Mi Campaña la Están Haciendo los Jóvenes: Álvarez Máynez

Ciudad de México, 13 de Abril.-Este sábado Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia de México por el partido Movimiento Ciudadano (MC) visitó el barrio bravo de Tepito en la Ciudad de México y el municipio de Tultitlán en el Estado de México, donde agradeció la respuesta de los jóvenes a su campaña, sobre todo, en redes sociales.

“Esta campaña la están haciendo jóvenes estudiantes en libretas, la están haciendo estudiantes en pizarrones, la están haciendo estudiantes que ponen nuestra canción en su fiesta, la están haciendo estudiantes que se suben bailando la canción a TikTok”, mencionó

Agregó que se siente orgulloso de este respaldo porque esta campaña no la están pagando ni empresarios, ni desarrolladores inmobiliarios.

“¿Saben por qué están temblando de miedo? Porque le dieron millones a quienes se oponen a nuestra visión del país. Esta campaña no se paga con millones. A mí tampoco me ha pagado la campaña ningún desarrollador inmobiliario, de esos que dicen: ‘échame a mí el terrenito de la reserva territorial cuando llegues, échame a mí la información de por dónde vas a poner el hospital’”, enfatizó Álvarez Máynez.

Por último, destacó que gracias al primer debate las y los jóvenes conocieron que existe una nueva opción, la del México Nuevo, con una visión de futuro, con justicia, prosperidad e igualdad.

Jorge Álvarez Máynez denunció que «la vieja política», en específico el PRI de Alejandro Moreno, bajó de Spotify la canción «Presidente Máynez» con la que el candidato alcanzó el primer lugar en melodías virales en México.

En su cuenta de X, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) señaló que esta mañana la canción ya no aparece en la plataforma, esto luego de que cientos de jóvenes simpatizantes le informaron al abanderado que ya no podían usar «Presidente Máynez» en sus historias en redes sociales, ni reproducirla.