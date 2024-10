Álvarez Máynez Propone Legalización de Drogas

*Para Frenar la Vinculación con el Crimen Organizado.

Lagos de Moreno, Jal.; 15 de Abril.- Ante la creciente cooptación de jóvenes por el crimen organizado, Jorge Álvarez Máynez propuso que, de alcanzar la Presidencia de México, legalizará y regulara las drogas con el objetivo de generar otro tipo de oportunidades para que quien vea en esa ruta una oportunidad laboral, lo haga de forma segura.

«Tenemos que tener otra visión sobre las juventudes, otra visión sobre el consumo y, además, otro acompañamiento muy distinto a este tipo de conductas y de vinculación con el crimen organizado.

«Por eso yo prefiero que esos jóvenes, si van a entrar porque ahí ven una oportunidad laboral, si hay jóvenes que están enrolando en el crimen organizado porque ven una oportunidad como lo es la migración para muchas de las personas que venimos de esta región, donde la mayoría de nuestros familiares también busca en esa ruta una oportunidad, que se generen otro tipo de oportunidades laborales, pero que además sea un mercado regulado, legalizado y que además permita que haya un desarrollo distinto», expuso el emecista, desde Lagos de Moreno, Jalisco, donde sostuvo un encuentro con estudiantes del Centro Universitario de los Lagos, Universidad Guadalajara.

Durante el diálogo, al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) los estudiantes le expresaron la preocupación e incertidumbre que viven desde la desaparición de los cinco jóvenes en el municipio, el pasado 11 de agosto de 2023, pues algunos eran sus amigos, compañeros de clase y familiares.

En respuesta, manifestó que, más que criminalizar a los jóvenes por las sustancias que consumen o sus hábitos, hay que cambiar la ruta de la estrategia para resolver el problema de las adicciones y de la falta de oportunidades laborales que deriva en el enrolamiento con grupos delictivos y la deserción escolar.

«Yo no me voy a pasar persiguiendo a jóvenes que fuman marihuana, criminalizándolos. ‘Ah, andaba en malos pasos’. No, no andaba en malos pasos. Un joven que fuma marihuana no tiene por qué ser estigmatizado, ni ser criminalizado.

«Un joven que sale de fiesta, un joven que se sale a divertir no tiene por qué, como tú dices, pagar la consecuencia de decir no se regresó a tiempo a su casa, ah, pues le tocaba. Eso no puede ser. Eso no se puede normalizar», explicó Álvarez Máynez, sobre la parte preventiva de su propuesta.

Por otro lado, planteó que para enfrentar las consecuencias de la crisis de violencia y desapariciones que afecta al país, pondrá en marcha el Plan de Pacificación Nacional y reformará las comisiones de atención a víctimas y de derechos humanos.

«Es más allá de si tú estás de acuerdo o no de acuerdo con Calderón o con Peña o con López Obrador o con quien sea. Es que la estrategia no dio resultados y la evidencia es incontestable.

«Por eso yo creo que se necesita un plan nacional de pacificación y además que nunca, nunca se le dé la espalda a una víctima y que nunca un gobernante se niegue a buscar junto a las víctimas indirectas a las personas», declaró.

Asimismo, propuso la puesta en marcha de un programa de acompañamiento integral a víctimas. Finalmente, a nombre de la clase política, lamentó que la República mexicana atraviese hechos de extrema violencia como el ocurrido en Lagos de Moreno. Sun