Claudia Sheinbaum Propone Sistema de Inteligencia Para Atender Delitos de Impacto

Ciudad de México; 15 de Abril del 2024.- Ante la cúpula empresarial, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, propuso el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación que tendrá un vínculo entre seguridad pública y fiscalías de los estados para atender los delitos de mayor impacto.

Detalló que en el caso del delito de extorsión se va a catalogar como delito grave pues no existe en el Código Penal hasta otros delitos como robo en las carreteras por lo que va por ampliar las capacidades de la Guardia Nacional para vigilar carreteras y sus facultades para operar como primeros respondientes.

«No sea solo la labor preventiva de la presencia de las policías y de la Guardia Nacional, sino también se investigue a quienes se dediquen a este robo y se puedan hacer las determinaciones adecuadas», mencionó en una reunión con empresarios del país como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes.

Agregó: «Si no avanzamos en la coordinación y en este proceso de inteligencia e investigación que se traduzca en órdenes de aprehensión entonces la impunidad se va a aseguró atendiendo, pero no en la medida que la necesitamos. El fortalecimiento de la Guardia Nacional de tareas preventivas, de la atención a las causas, y cero impunidad por supuesto evitando cualquier forma de corrupción».

Sobre su estrategia financiera, Sheinbaum planteó la creación de 100 parques industriales adicionales a los 450 que existe en el país, «bien ordenados, vinculado con lo que tiene que ver con la conectividad, carreteras, ferrocarriles, puertos y por supuesto el comercio con Estados Unidos».

La candidata presidencial mencionó que, el sector farmacéutico tiene un «gran potencial» de investigación en México, y que se puede impulsar en el norte del país.

Además, la creación de un millón de viviendas con una inversión de 250 mil millones de Pesos provenientes del Infonavit para beneficiar a 1.8 millones de derechohabientes.

Sheinbaum añadió que también van por «el plan más intensivo que se haya iniciado en el país de la simplificación y digitalización de trámites».

«Nos tienen que ayudar ustedes para ver dónde están los grandes cuellos de botella que nos permita potenciar la investigación pública y la privada».

Añadió: «Queremos cambiar la ley de mejora regulatoria por una ley de simplificación de trámites, tal cual para que desde los municipios hasta el gobierno nos permita simplificar los trámites para la inversión, y también desde el gobierno simplificar el SAT y otras instancias, que aún cuando están digitalizadas requieren mayor simplificación para poder, pago de impuestos, y de todo lo que significa para agilizar la inversión».

Afirmó que respetará la independencia del Banco de México; no habrá «gasolinazos»; se mantendrá la «austeridad republicana». Sheinbaum declaró que de ganar la presidencia de la República «seremos muy responsables de las finanzas públicas, eso lo deben tener muy en claro, lo hicimos en la Ciudad y lo vamos a hacer en el país».

Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, afirmó que los industriales están listos para construir a favor de México y trabajarán con quien reciba el voto mayoritario en las elecciones del 2 de junio.

Sostuvo que los empresarios están listos para superar la inercia de repartir culpas y entrar a una dinámica de asumir responsabilidades.

«Unir a la Nación pasada la elección, México lo merece, la gente lo necesita», dijo. Sun