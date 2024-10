Álvarez Máynez Asegura que ya Rebasó a Xóchitl Gálvez

*Confía en Seguir Ganando Simpatías.

Ciudad de México; 16 de Abril del 2024.- Jorge Álvarez Máynez señaló que a Xóchitl Gálvez «se le está cayendo a pedazos la campaña», pues de acuerdo con encuestas consultadas por su equipo de campaña, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano ya la rebasó en simpatías en estados como Jalisco, Nuevo León y Sonora.

«Vi una encuesta de Mendoza Blanco previa al debate, ahí viene la fecha de realización previa al debate, donde nos ponían empatados con ella (Xóchitl Gálvez) en Jalisco, ustedes pueden confirmar que es verdad lo que estoy diciendo, previo al debate estamos muy arriba de ella en Jalisco, en Nuevo León, en Sonora, en todo el sur pues la verdad que el PRI y el PAN obviamente en Campeche, en Tabasco se están cayendo a pedazos esa campaña», declaró el político.

Desde la Universidad Anáhuac, donde sostuvo un encuentro con estudiantes, el ex líder de la bancada naranja informó que un video que hoy compartió en sus redes sociales alcanzó 500 millones de reproducciones, que, en suma, con su número de seguidores y su alcance, ya rebasan en preferencias virtuales a la candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México.

«El problema que está teniendo la candidata del PRI que, por más que le pague a empresas patito, que todos los políticos saben que te ofrecen sus servicios, que te ofrecen sus encuestas patito, si eso contrasta con la realidad, si eso no se refleja en la realidad, queda peor porque queda como una campaña basada en la mentira, basada en las falsedades», consideró.

Informó que se ha enfrentado a trabas para que le abran las puertas en universidades públicas, desde no permitirle asistir hasta negarle a los estudiantes demostrar su apoyo, por este motivo, llamó a los directivos y autoridades en educación a permitirle ejercer su derecho de difundir su proyecto de nación.

Adelantó que ya está en trámite su visita a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), centro de estudios que no ha sido visitado por un candidato presidencial desde 2000 cuando Cuauhtémoc Cárdenas, candidato por el Partido de la Revolución Democrática, sostuvo diálogo con estudiantes en Rectoría. Sun