Sheinbaum Promete Interceder Para Resolver Subsidios Eléctricos

*Ante Exigencias de Ganaderos y Productores.

Tekax, Yuc., abril 17.- Ante las exigencias de los ganaderos y productores, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, va a interceder ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para resolver los problemas de las tarifas de luz y legalizar pozos, respectivamente.

En una reunión con productores citricultores, apicultores, pequeños ganaderos y pescadores, Sheinbaum expresó que no se va a esperar a llegar a la presidencia de la República, en caso de ganar el 2 de junio, sino que desde este momento solicitará una mesa de trabajo con ambos directores de CFE y Conagua.

«Nos nos vamos a esperar a llegar a la Presidencia, le voy a mandar una carta al director de Comisión Federal de Electricidad (Manuel Bartlett) para que se abra una mesa de trabajo para que se regresen los subsidios para los pozos agrícolas y ganaderos. Voy a mandar una carta que se haga una mesa de trabajo, porque es injusto, se pagaba una tarifa y de pronto llegó el triple, llegó cuatro veces lo que se pagaba antes y no es justo cuando no se puede sacar lo suficiente de la producción agrícola y que se tengan que pagar esas tarifas», señaló.

Sheinbaum informó que hará lo mismo con la Comisión Nacional del Agua para que se atiendan los pozos en el estado.

«En el caso de la Comisión Nacional del Agua, también le voy a enviar una carta a su director general (Germán Martínez) para que se legalicen todas las concesiones de pozos que permitan también todos los apoyos que se requieran», sostuvo.

La candidata presidencial aclaró que estas situaciones serán atendidas a profundidad cuando llegue a la Presidencia de la República.

Como parte de los apoyos al campo, Sheinbaum planteó mejorar los caminos saca cosechas, otorgar fertilizantes a productores de cítricos, entre otras medidas.

«Si nos organizamos, podemos hacer del sur de Yucatán un gran productor para darle todo lo que requiere la Riviera Maya, pero con beneficio a los productores agrícolas», aseguró.

El candidato a gobernador de Yucatán por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Joaquín «Huacho» Díaz Mena, hizo la promesa de convertir al estado en una potencia agroalimentaria.

«Queremos hacer de Yucatán, en los próximos seis años, la potencia agroalimentaria del sureste de México, porque tenemos muy cerca un gran mercado de alimentos que es la Riviera Maya, donde podemos llevar los productos de nuestros campesinos», planteó. SUN