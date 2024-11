Segundo Debate Entre Candidatos a Jefatura del Gobierno de CDMX

* Abordaron Temas Sobre el Agua y el Combate a la Corrupción.

Ciudad de México, 21 de Abril.-Reproches por las propuestas para atender la problemática del agua, así como el cruce de acusaciones por corrupción en sus gobiernos como alcaldes entre la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, y el abanderado de Va por la CDMX, Santiago Taboada, fue lo que dominó en el Segundo Debate Chilango de los aspirantes a gobernar la capital del país.

Durante hora y media, ambos candidatos intercambiaron acusaciones, mientras el tercer contendiente, el emecista Salomón Chertorivski, pidió a la audiencia que contabilizara el número de ataques entre Brugada y Taboada y las propuestas que hicieron que, aseveró, en su caso fueron más que las de sus adversarios.

La exalcaldesa de Iztapalapa abrió el debate y de inmediato indicó que se solidariza con los vecinos de la alcaldía Benito Juárez —que han denunciado agua contaminada—, pero acotó que el gobierno central ha atendido la problemática. En su oportunidad, el panista aseveró que la morenista representa la continuidad de la administración que no ha dado resultados en la materia.

Chertorivski sacó dos pendones —uno de Brugada y otro de Taboada— y los acusó de que con esa propaganda han utilizado 455 millones de litros de agua.

En este primer tema, ocurrió uno de los puntos álgidos del debate.

La abanderada de Morena, PT y PVEM lamentó que Taboada proponga la privatización del agua como solución, y aseguró que el 26 de junio, como ha señalado, no será el «día cero», es decir, la fecha en que ya no habrá agua potable. «El 26 de junio, Santiago. Yo como jefa de Gobierno electa, voy a garantizar que haya agua, y lo único que va a quedar en cero es tu credibilidad».

Como respuesta, Taboada exhibió cuatro muestras de agua contaminada extraída de las alcaldías Iztapalapa, Benito Juárez, Tláhuac y Xochimilco, para evidenciar que no se ha resuelto el tema de la calidad y retó a la morenista a que se bañara con ese líquido.

La candidata de Sigamos Haciendo Historia sacó una botella de agua con la leyenda «Agua Clara», y enumeró algunas de las acciones que ha hecho la administración capitalina en la materia. y afirmó que una vez que gane la Jefatura de Gobierno garantizará que el agua «llegue a todas las casas y que llegue de calidad».

En su bolsa de tiempo, expuso 15 propuestas para garantizar el abasto de agua, con la creación de un «plan hídrico sustentable», en el que incluyó la regeneración de lagos, aprovechamiento del agua de lluvia e inyección de millones de litros.

Santiago Taboada criticó que Brugada hable de más humedales cuando terminaron con el que había en Xochimilco luego de que el gobierno de Morena construyó el puente vehicular Cielito Lindo. De igual forma, sostuvo que buscará inversión de la banca nacional e internacional para inyectarle 26 mil millones de pesos al sector del agua, y recordó sus principales propuestas en la materia: fugas cero, tratamiento y potabilización del líquido, y captación de agua de lluvia, como lo hizo en la Alberca Olímpica.

La candidata sostuvo que el Cártel Inmobiliario es lo que está provocando la escasez de agua, y dijo que el panista miente, tras sacar láminas con la leyenda «Taboada miente, miente, miente».

Dejó en claro que para resolver el tema del agua se requiere de un programa a largo plazo e inversión, y que en sus primeros años de gobierno invertirá 73 mil millones de pesos en la materia.

Transparencia y combate a la corrupción

El segundo tema del debate fue la transparencia y el combate a la corrupción. Las acusaciones se concentraron entre Clara Brugada y Santiago Taboada, quienes tenían preparados, con sus láminas, los golpes a sus adversarios.

Luego de proponer retomar el sistema local anticorrupción, el exalcalde de Benito Juárez aseveró que la morenista no es clara, sino turbia y opaca, y mostró una fotografía de René Bejarano, pues acusó que le dio contratos a empresas ligadas con el experredista.

En este punto, el candidato de Movimiento Ciudadano también propuso echar a andar un sistema local anticorrupción, transparencia 360, programas sociales garantizados, y servicio profesional de carrera para funcionarios.

Al hablar de propuestas, Santiago Taboada anunció una reforma a la Ley de la Fiscalía General de Justicia para evitar otra «fiscal carnal»; además, anunció un Sistema de Gestión Antisobornos.

Clara Brugada acusó que Santiago Taboada buscó censurarlos para no hablar del Cártel Inmobiliario en el segundo encuentro: «El Cártel Inmobiliario es real, son 264 pisos de corrupción, son seis Mítikah».

Como respuesta, Santiago Taboada le recordó a Brugada que quien autorizó el proyecto de Mítikah fue Marcelo Ebrard, exjefe de Gobierno y hoy su asesor.

Chertorivski recalcó que él no enfrenta acusaciones de corrupción. El tercer y último debate se realizará el 12 de mayo. Sun